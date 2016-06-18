عباسعلی کدخدایی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی طی حکمی از سوی آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.
گفتنی است کدخدایی تاکنون مشاور عالی دبير شورای نگهبان در امور حقوقی و سياسی بوده است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری عباسعلی کدخدایی را به سمت مشاور و رئیس حوزه ریاست این مجلس منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی طی حکمی از سوی آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.
گفتنی است کدخدایی تاکنون مشاور عالی دبير شورای نگهبان در امور حقوقی و سياسی بوده است.
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