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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

با حکم آیت‌الله جنتی؛

عباسعلی کدخدایی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان شد

عباسعلی کدخدایی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان شد

رئیس مجلس خبرگان رهبری عباسعلی کدخدایی را به سمت مشاور و رئیس حوزه ریاست این مجلس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی  طی حکمی از سوی آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.

گفتنی است کدخدایی تاکنون  مشاور عالی دبير شورای نگهبان در امور حقوقی و سياسی بوده است.

کد مطلب 3689106

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