عباسعلی کدخدایی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی طی حکمی از سوی آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.

گفتنی است کدخدایی تاکنون مشاور عالی دبير شورای نگهبان در امور حقوقی و سياسی بوده است.