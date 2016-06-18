دیدار سرمربی استقلال با مدیر مجموعه ورزشی آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، علیرضا منصوریان سرمربی استقلال تهران امروز با حضور در مجموعه ورزشی آزادی با سید حسن طباطبایی مدیر این مجموعه دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار سرمربی استقلال ضمن تبریک به سید حسن طباطبایی بابت حضور در مجموعه ورزشی ازادی، در جریان آخرین وضعیت زمین شماره دو ورزشگاه آزادی قرار گرفت تا در صورت فراهم شدن شرایط در برخی روزهای هفته تمرینات آبی پوشان در زمین شماره دو آزادی برگزار شود.

در این جلسه طباطبایی از آمادگی کامل مجموعه ورزشی آزادی برای همکاری با تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های استقلال و پرسپولیس خبر داد.

لازم به یادآوری است که منصوریان را در این نشست هادی طباطبایی دروازه بان پیشین استقلال و محسن خمارلو مدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همراهی می کردند.