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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

فرمانده انتظامی مشهد:

انفجار خيابان بهار مشهد تسويه حساب شخصی بوده است

انفجار خيابان بهار مشهد تسويه حساب شخصی بوده است

فرمانده انتظامی مشهد گفت: انفجاری كه شب گذشته در يك منزل مسكونی در خيابان بهار مشهد رخ داده، احتمالا يك تسويه حساب شخصی بوده است.

سرهنگ محمد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انفجار شب گذشته در خيابان بهار مشهد اظهار كرد: ادعا شاكی پرونده اين است كه دامادش به دليل مشكلاتی كه با خانواده وی دارد، دست به انجام اين انفجار زده است.

وی ادامه داد: براساس مشاهدات، سرنشينی از يك خودرو پياده شده و يك پلاستيك مشكی را به شيشه اين منزل آويزان كرده و سپس متواری شده است كه چند دقيقه پس از فرار وی،‌ انفجار اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی مشهد تأكيد كرد: البته هنوز اين موضوع كه وقوع انفجار، يك تسويه حساب شخصی بوده، يك ادعا از سوی شاكی پرونده است وجزئيات ماجرا در دست بررسی‌ است.

کد مطلب 3689111

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