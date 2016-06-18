انفجار خيابان بهار مشهد تسويه حساب شخصی بوده است

سرهنگ محمد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انفجار شب گذشته در خيابان بهار مشهد اظهار كرد: ادعا شاكی پرونده اين است كه دامادش به دليل مشكلاتی كه با خانواده وی دارد، دست به انجام اين انفجار زده است.

وی ادامه داد: براساس مشاهدات، سرنشينی از يك خودرو پياده شده و يك پلاستيك مشكی را به شيشه اين منزل آويزان كرده و سپس متواری شده است كه چند دقيقه پس از فرار وی،‌ انفجار اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی مشهد تأكيد كرد: البته هنوز اين موضوع كه وقوع انفجار، يك تسويه حساب شخصی بوده، يك ادعا از سوی شاكی پرونده است وجزئيات ماجرا در دست بررسی‌ است.