به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در بطن خود به دنبال تعریف پروژه جدید و اضافه کردن به حجم پروژه‌ها نیست بلکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود را دنبال می‌کند.

وی افزود: در واقع در اقتصاد مقاومتی کاری که دو ساعته انجام می‌شد باید یک ساعته انجام شود تا هم در مصرف منابع صرفه‌جویی شود و هم با تکمیل طرح‌ها و برنامه‌ها مسیر توسعه همواره شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید به اینکه در حال حاضر دولت با چالش‌های متعدد مالی مواجه است، اضافه کرد: در چنین شرایطی صرفه‌جویی در منابع و استفاده بهینه از آنچه در اختیار داریم کلید تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مظفری معتقد است اقتصاد مقاومتی به دنبال برون‌گرا و مردمی کردن اقتصاد است و این جلب مشارکت با هدف تزریق انرژی و خلاقیت و پتانسیل جدید به بدنه اقتصاد مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی امور دارایی و اقتصادی را یکی از نهادهای حاکمیتی دانست که در ارتباط مستقیم با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در واقع ۸۰ درصد سیاست‌های آن را مرتبط به حوزه کاری خود می‌داند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خواستار فرهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در لایه‌های مختلف جامعه شد و تأکید کرد: امروز رونق بخشی اقتصاد و تحرک بخشی به آن تنها در سایه مشارکت عمومی امکان‌پذیر است.