تامین اجتماعی خواستار نگاه حمایتی و امدادی مسئولان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن تاج الدین ظهر شنبه در جمع مدیران تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یکی از گسترده ترین دستگاه های خدماتی کشور است که پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات و حمایت های قانونی از بیمه شدگان از دغدغه های جدی مدیران و کارکنان این سازمان است.

وی با اشاره به ۱۳ میلیون بیمه شده در این سازمان و ارتقا کمی و کیفی خدمات و تعهدات ارائه شده به مخاطبان سازمان گفت: در سال های جاری شاهد ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای و درمانی در کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که درمان که یکی از هزینه برترین بخش‌های سازمان است با اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های آن به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی امسال بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان اجرای تعهدات در بخش بیمه‌ای و درمان را به عهده داشته که به طور میانگین ماهیانه بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ماهیانه بابت تعهدات خود به بیمه شدگان پرداخت می کند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیز منابع صورت گرفته که این رقم شامل سه هزار میلیارد تومان پرداخت مستمری بگیران و هزار میلیارد تومان در بخش درمان و ۲۰۰ میلیارد تومان سایر هزینه ها بوده است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به بدهی حدود یکصد هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان خطاب به نمایندگان مجلس خواستار همراهی و همیاری نمایندگان با این سازمان در جهت تداوم اجرای تعهدات و پویایی این سازمان شد و گفت: هم اکنون که برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسی و تدوین است نمایندگان با نگاه واقع گرایانه و آینده‌نگر نسبت به این سازمان که حامی کارگر و نیروی مولد جامعه و همچنین یاری گر صنعت و تولید است ضروریست این سازمان را در اجرای تعهدات خود با وضع قوانین جدید در راستای پویایی و تعالی یاری رسانند.

وی ادامه داد: هم اکنون بالغ بر سه میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان هستند که در موعد مقرر حقوق خود را وصول کرده اند و در صورت تداوم وضع موجود و ناهمگونی در ورودی و مصارف این سازمان متاسفانه شاهد فاجعه‌ای بزرگ در کشور خواهیم بود.

تاج الدین افزود: ایجاد فضای آرامش، دوری از مسائل حاشیه‌ای، ایجاد برنامه ها و سیاست‌های نوین، ارتباط با شرکای اجتماعی سازمان و اجرای تعهدات و گسترش چتر حمایتی نسبت به افراد تحت پوشش از جمله اهداف کلان این سازمان بوده است.