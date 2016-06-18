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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

برد قاطع سالار غلامی در رقابتهای بوکس کسب سهمیه المپیک

برد قاطع سالار غلامی در رقابتهای بوکس کسب سهمیه المپیک

نماینده وزن ۹۱ کیلوگرم تیم ملی با پیروزی قاطع سه بر صفر مقابل حریف مجارستانی خود به مرحله بعدی رقابتها راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار غلامی بوکسور وزن ۹۱ کیلوگرم تیم ملی ایران در نخستین رقابت خود در مسابقات کسب سهیمه المپیک باکو به برتری سه بر صفر مقابل حریف مجارستانی رسید و به مرحله بعدی راه پیدا کرد. وی در این مرحله باید به مصاف برنده دیدار اوکراین و تاجیکستان برود.

از ساعاتی دیگر نیز فروتن گل آرا در ۶۰ کیلوگرم و امین قاسمی پور در ۶۹ کیلوگرم با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. تا کنون دو بوکسور تیم ملی(ماکویی و شهیدی) از گردونه این رقابتها حذف شده اند.

ترکیب تیم ملی بوکس کشورمان برای حضور در رقابت های جهانی باکو به قرار زیر است:
۵۲کیلوگرم: سجاد محمدپور
۵۶ کیلوگرم: احسان سپهوندی
۶۰کیلوگرم: فروتن گل آرا
۶۴ کیلوگرم: هادی ماکویی(از گردون رقابتها حذف شد)
۶۹کیلوگرم: امین قاسمی پور
۷۵کیلوگرم: سیاوش امیدی
۹۱کیلوگرم: سالار غلامی
به اضافه ۹۱ کیلوگرم:محمد علی شهیدی(از گردونه رقابتها حذف شد)

کادر فنی: عبدالرضا انصاری، علیرضا استکی، اصغر اشرفی ، همایون امیری و مهدی شفیعی

کد مطلب 3689117

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