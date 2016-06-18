سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث ریزگردها در کشور به یک استان تعلق نداشته و در همه استان‌ها این مشکل فراگیر شده است، در این زمینه اگر نمی‌توان کانون‌های خارجی افزایش ریزگردها را به دلیل برخی موضوعات مدیریت کرد، حداقل باید به رفع کانون‌های داخلی توجه کرد.

وی اظهار داشت: بی ثباتی سیاسی در این کشورها مربوط به دو سه سال اخیر نیست و در این مدت بسیاری از مسئولان آمدند و رفتند و کاری انجام نشد، در زمانی گفته شد باید هزار میلیارد تومان برای کنترل شرایط هزینه کنیم که اقداماتی هم انجام شد اما با حرف زدن و دعا کردن مشکل مردم حل نمی‌شود.

نماینده مردم ایلام افزود: به رغم بی ثباتی‌های سیاسی در منطقه باید رئیس سازمان محیط زیست مسئولیت این موضوع را قبول کند و زحمت آن را متحمل شود، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که به منطقه سفر کند و از نزدیک شرایط را ببیند.

نماینده حوزه شمالی استان ایلام افزود: با معاون اول رئيس جمهور، وزيران بهداشت و نيرو و خانم ابتكار دیدار خواهم كرد و پیگیر مشکل ریزگردها استان خواهم بود، با توجه به اينكه بخش عمده منشاء ريزگردها خارجی است و حل بين المللی اين موضوع وقت گير خواهد بود، سازمان محيط زيست بايد برای استان ايلام يكی سری تسهيلات در راستای كاهش اثرات ريزگردها ارائه شود.

وی عنوان کرد: از اين موارد می توان به تجهيز مراكز درمانی و بهداشتی، تامين اعتبار لازم جهت بازسازی جنگل های آسيب ديده، تجهيز مراكز هواشناسی و خطوط انتقال برق و... اشاره کرد.

امینی عنوان کرد: باید به مسئولان مربوطه تاکید کرد که اگر نمی توانند موضوع ریزگردها را حل کنند، حداقل میزان آن را کاهش داده یا اینکه درسطح رسانه ها اعلام کنند که توانایی مقابله با ریزگردها را ندارند، البته همه دستگاه های متولی و نهادها در این مسیر مقصر بوده و به وظایف خود عمل نکردند.

نماینده ایلام، مهران، ملکشاهی، ایوان، سیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل معضل ریزگردها یک سری اقدامات بین الملی ویک سری اقدامات داخلی باید انجام شود.

وی گفت: مجموعه اقدامات بین المللی که برای از بین بردن منشاء ریزگردها می توان انجام داد، از جمله رجوع به کنوانسیونهای بین المللی، ایجاد یک کارگروه یا کنسرسیوم منطقه ای تحت نظارت و رهبری نهادهای بین المللی یاد شده، مشخص شدن سهم عاملیت، مالی، کاری و وظیفه هر کشورعضو، برنامه ریزی سهم کاری هر کشور جهت اقداماتی که کنسرسیوم یاد شده علمی مشخص می کند، ایجاد ضمانتهای لازم جهت اجرایی شدن هر یک از اقدامات توصیه شده توسط کارگروه با نظارت بین المللی و..است.

نماینده ایلام، مهران، ملکشاهی، ایوان، سیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل مشکل ریزگردها یک سری اقدامات داخلی یا موقتی باید انجام گیرد، از این اقدامات می توان برنامه ریزی مشخص همه جانبه جهت کاهش اثرات ریزگردهای متهاجم به مناطق داخل کشور، اقدامات فیزیکی محافظتی ساختمانها و تاسیسات در برابر ریزگرد، آموزش و فرهنگ سازی روشهای کاهش اثرات بر سلامت مردم همانند استفاده از ماسک یا نوشیدن شیر و ... ، تدوین و اجرای روشهای به حداقل رسانیدن آسیب به بخشهای مختلف اقتصادی مثل صنعت، کشاورزی، محیط زیست خشکی و آبی وایجاد سازگاری برای زندگی با این وضعیت به نحویکه آسیب از ریزگردها تا زمانیکه این مسئله حل شود.

وی در ادامه افزود: همچنین باید ماسک های مورد نیاز برای مردم خریداری و در انبارها دپو شود تا در شرایط اضطراری توسط ستاد بحران میان مردم این ماسک ها توزیع شود.

امینی همچنین با تاکید بر اینکه هر ماسکی که از داروخانه ها تهیه می شود قابل استفاده در مقابل ریزگردها نیست، عنوان کرد: باید یکسری ماسک های دارای فیلتر که از ورود ذرات ریز جلوگیری می کند مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی افزود: ما در سال ۹۳ تعداد ۳۹ روز هوای خارج از حد مجاز، سال ۹۴ تعداد ۷۶ روز و در سال ۹۵ تا كنون تعداد ۲۳ روز هوای خارج از حد مجاز داشته ايم.