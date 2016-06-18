کاهش نسبت بیمه شده به بازنشسته طی۲۰ سال اخیر یک بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر شنبه در جمع مدیران تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی تاکنون در موعد مقرر نسبت به پرداخت حقوق مستمری بگیران و اجرای تعهدات خود اهتمام ویژه داشته است به گونه‌ای که هم اکنون ماهانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع برای تامین مصارف کرده است.

وی به افزایش رضایت‌مندی بیمه شدگان و مخاطبان سازمان در سال های جدید اشاره کرد و گفت: این سازمان با بهره‌گیری از خدمات نوین و فناوری اطلاعات نقش مهمی در جلب رضایت‌مندی بیمه‌شدگان داشته و با بهره‌گیری از تامین اجتماعی الکترونیک از میلیون‌ها بار مراجعه مخاطبین به واحدهای اجرایی جلوگیری شده است که این مهم نقش بسزایی در مدیریت هزینه ها و جلب رضایت مندی داشته است.

امینی با اشاره به استقرار بیش از هزار واحد بیمه‌ای در سراسر کشور گفت: به دنبال تحقق «تامین اجتماعی الکترونیک» هستیم که در این روش مدل چند وظیفه ای برای سازمان دیده شده و بیمه شدگان با تشکیل پرونده الکترونیک از خدمات نوین و سهل الوصول سازمان تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: با تحقق تامین اجتماعی الکترونیک چندین میلیون مترمربع فضای فیزیکی واحدهای اجرایی این سازمان آزاد می شوند.

مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی خواستار کمک مجلس به استقلال، دوام و بقای صندوق تامین اجتماعی شد و گفت: در کشورهای پیشرفته با ایجاد نظام‌های تامین اجتماعی فقر را از جامعه خود بیرون کردند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در ایران هم اکنون دارای برنامه، قوانین و مقررات پویا بوده که تداوم اجرای تعهدات و پویایی این سازمان در گرو همراهی دولت و مجلس است.

امینی از استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور یاد کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان با نوسازی و احداث مراکز بیمه ای و درمانی و همچنین استقرار کارگزاری‌ها و شعب اقماری نقش مهمی را در رضایت مندی بیمه شدگان داشته است.