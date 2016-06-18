پنج مدرسه خیرساز در هیر تحویل آموزش و پرورش شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوش جعفری بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های آموزشی هیر از توابع شهرستان اردبیل یادآور شد: در سال ۹۲ وضعیت مدارس این بخش مطلوب نبود و دو مدرسه در وضعیت نامناسبی فعالیت آموزشی داشت تا جایی که هر دو در آستانه تخریب بودند.

وی افزود: با جلب مشارکت خیرین و تعامل با مدیران توانستیم پنج مدرسه شامل دو مورد در شهر هیر و سه مورد در روستاهای تابعه احداث کنیم و هم اینک نیز دو پروژه مدرسه‌سازی در دست اقدام است.

رئیس آموزش‌وپرورش هیر به انجام مذاکرات اولیه برای احداث یک مدرسه در روستای خلیل آباد نیز اشاره کرد و گفت: با بهبود فضاهای آموزشی وضعیت تحصیلی دانش آموزان این بخش با جهش قابل‌توجه همراه شده است.

جعفری متذکر شد: چنانچه در امتحانات نهایی اخیر در دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی قبولی دانش آموزان ۱۰۰ درصد بوده که در کل استان بی‌نظیر است.

وی به احداث پژوهش سرا با ۲۰۰ میلیون ریال در این منطقه اشاره کرد و افزود: علاوه بر این سه مهمان‌سرا در هیر، کرگان و آراللوی بزرگ تجهیز می‌شوند.

رئیس آموزش‌وپرورش هیر به بازسازی ۲۸ مدرسه در این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: در عین حال سالن ورزشی که در سال ۸۳ کلنگ زنی شده بود با پنج میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسیده است.

جعفری خواستار توجه مسئولان به نیازهای آموزشی هیر شد و تأکید کرد: دانش آموزان این منطقه در گروه دانش آموزان مستعد هستند که تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی در تربیت آن ها نقش به سزایی دارد.