طرح آبرسانی به ۳۵ روستای آذربایجان غربی امسال اجرایی می شود

کاظم محمدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اجرای این طرح ها آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ۳۰هزار نفر جمعیت روستایی تامین می شود اظهار داشت: ایجاد سامانه های مدرن تصفیه آب و آبرسانی از منشاهای پایدار و با کیفیت مطلوب از طریق ایجاد تاسیسات جدید ذخیره سازی و انتقال وتوزیع آب دربرنامه ریزی های سال جاری لحاظ شده است.

وی، کیفیت آب آشامیدنی تحویلی به روستاییان را دارای استاندارد مطلوب عنوان کرد و افزود: درحال حاضر شاخص مطلوبیت کلر باقیمانده درآب شرب روستاهای تحت پوشش استان ۹۶.۴ درصد وشاخص مطلوبیت میکروبی نیز۹۸.۱ درصد است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی بکارگیری پیمانکاران واجد شرایط واعمال تعاریف جدید و شرح عملیات مناسب در قراردادهای کنترل کیفی برای بهبود کیفیت آب شرب، ارتقای شاخص مطلوبیت کلر باقیمانده، اخذاستاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه واحداث ساختمان مدرن برای ازمایشگاه مرکزی استان را از جمله برنامه ریزی های سال جاری درراستای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی درروستاهای استان عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی همچنین از تعویض ۱۰هزار و۸۱۶ کنتورآب خراب در سال ۹۴ درروستاهای آذربایجان غربی خبر داد و افزود: دراجرای برنامه های کاهش هدررفت آب، این میزان کنتورخراب درطی سال گذشته درسطح روستاهای استان شناسایی ونسبت به تعویض آنها اقدام شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درخصوص میزان مصرف آب درروستاهای استان نیز اظهار داشت: ۵۸ درصد مشترکین آب روستایی با میانگین مصرف ۲۰ متر مکعب درماه درردیف مشترکان کم مصرف قرار دارند.

وی افزود: ۱۱ درصد از مشترکین نیز با مصرف بالای ۴۰مترمکعب درماه در زمره مشترکین پرمصرف قرارداشته و مابقی مشترکین دارای مصرف متعارف هستند.