به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حسین شعبان زاده با اشاره به اینکه در سطح شهر قم ۸ مسیر ساماندهی شده پارک حاشیهای با پارکومتر وجود دارد، اظهار داشت: در مجموع این مسیرها ظرفیت ۱۱۲۴ جای پارک خودرو دارد و ۱۴۲ دستگاه پارکومتر نصب شده است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه مسیری که استعداد ایجاد پارکومتر داشته باشد مد نظر نیست، افزود: نیازسنجیها، تغییرات مسیرها و خطوط ویژه اتوبوس سبب ایجاد یا حذف مسیرهای دارای پارکومتر میشود و این مسیرها به مرور زمان و با این تغییرات ممکن است تغییر کند اما در حال حاضر مسیر جدیدی مد نظر نیست.
وی ادامه داد: با توجه به ایجاد مسیرهای اتوبوسهای تندرو، امکان افزایش مسیر پارکومتر نخواهیم داشت اما پارکومتر برای مسیرهای پرتردد به ویژه در هسته مرکزی شهر در نظر گرفته میشود.
شعبان زاده خاطرنشان کرد: درحال حاضر بیشترین ظرفیت در مسیرهای پارک حاشیهای با سیستم پارکومتر در بلوار محمدامین وجود دارد.
راهاندازی ۱۶ پایگاه ورزش همگانی و بازیهای بومی در شهر قم
سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری قم گفت: تعداد ۱۶ پارک برای ایجاد پایگاههای ورزش همگانی و بازیهای بومی و محلی شناسایی شده است.
سیدرسول موسوی نژادیان با بیان اینکه توسعه ورزشهای همگانی از توصیههای جدی مقام معظم رهبری است، گفت: دو مکان در بوستانهای علوی و لاله جهت احداث جاده سلامت پیشبینیشده است.
وی با اشاره به اینکه باید معضل کم تحرکی و فشارهای روحی و روانی را جدی گرفت، گفت: درصدد هستیم در راستای توسعه امکانات ورزشی بانوان مشکلات بوستانهای اختصاصی بانوان از جمله بوستان نرگس و ارغوان را برطرف کنیم.
سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری قم از راهاندازی پارکهای اختصاصی ویژه بانوان در سایر مناطق شهرداری خبر داد و گفت: ۲۰ فضا برای برنامههای ورزش همگانی بانوان در قالب پایگاههای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی پیشبینیشده است که ۸ مکان در حال بهرهبرداری است.
موسوی نژادیان مکانیابی و اختصاص مکانهای مشخص برای احداث فضاهای سرپوشیده ورزشی را مهم ارزیابی کرد و گفت: حداکثر ۳۰ در صد از فضای پارکها و بوستانها را میتوان برای احداث فضای سرپوشیده در نظر گرفت.
وی هدف از تشکیل شورای ورزش همگانی را توسعه ورزش همگانی در استان اعلام کرد و گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی توسعه و فرهنگ سازی حضور در ورزش همگانی به شکل خانوادگی که موجب ارتقای سلامتی روحی و جسمی جامعه است را از رسالت مهم خود میداند.
سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری قم با اشاره به تأکید استاندار قم بر توسعه ورزش همگانی اظهار کرد: طبق دستور استاندار قم باید ماده ۵۳ از سوی اداره کل ورزش و جوانان رصد شود و دستگاهها برای متولی بودن اجرای برنامههای وزرش همگانی نوبتدهی شوند.
وی بر پیگیری تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: این نوع برنامهها میتواند به ارتقاء سطح ورزش همگانی کمک کند.
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