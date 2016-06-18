اعزام مدعیان المپیکی به تورنمنت روسیه/محمدی گزینه جایگزین یزدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای فنی عصر امروز با هدف روشن شدن وضعیت برخی از آزادکاران اعزامی به المپیک ریو تشکیل جلسه دادند که این نشست با تدوین چندین مصوبه همراه بود.

بر این اساس باتوجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در وزن ۵۷ کیلوگرم، بنا به نظر شورای فنی تیم های ملی، مقرر شد کادر فنی نسبت به معرفی کشتی گیر شایسته، حداکثر ۱۵ روز مانده به رقابت‌های المپیک اقدام کند.

همچنین مقرر شد مدعیان اوزان ۶۵ و ۱۲۵ کیلوگرم با اعزام به رقابتهای جام علی اف روسیه و یا تورنمنت ارمنستان تعیین تکلیف شوند.

طبق این مصوبات اعلام شد که در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز با توجه به شرایط رضا یزدانی، مسیر بهبودی وی طی شود و بنا به گزارش کادر فنی به شورای فنی با توجه به زمان محدود باقی مانده در خصوص این وزن تصمیم گیری شود. امیر محمدی هم در رقابتهای روسیه و یا ارمنستان مجدداً مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .

ضمنا تیم اعزامی کشتی نوجوانان به مسابقات آسیایی بر مبنای نفرات اول انتخابی این تیم معرفی و به تایید شورای فنی رسید.