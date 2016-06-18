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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک گلستان:

صدور سند دفترچه‌ای در گلستان متوقف شد

صدور سند دفترچه‌ای در گلستان متوقف شد

گرگان- مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان گلستان گفت: با اجرای طرح کاداستر صدور سند دفترچه ای متوقف شده و سند تک برگی صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی زارع تیله نوئی، ظهر شنبه در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد: حوزه کاداستر مهم‌ترین حوزه فعالیت سازمان است که از نیمه دوم سال ۸۶ راه‌اندازی شد، در این فعالیت نقشه‌ها به‌صورت هوایی و زمینی برداشته‌شده و پس از انجام پروژه داده آماری بانک کاداستر تشکیل‌شده و صدور اسناد به‌صورت دفترچه‌ای متوقف می‌شود.

وی افزود: امسال سه هزار و ۸۶۲ پرونده الکترونیکی دریافت و ثبت‌شده است؛ از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ تعداد پرونده‌های الکترونیک دریافت شده ۴۴ هزار و ۵۹۱ پرونده بود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان گلستان تصریح کرد: تاکنون ۴۱ هزار و ۴۶۱ پرونده تائید نهایی شده، ۱۲ هزار و ۴۵۶ پرونده رأی مثبت و هشت هزار و ۲۵۷ پرونده رأی منفی دریافت کرده‌اند و در مجموع برای ۲۰ هزار و ۷۱۳ پرونده رأی صادرشده است.

زارع گفت: سازمان ثبت‌اسناد و املاک سومین سازمان درآمدزای کشور است که ۴۲ درصد درآمد آن به هلال‌احمر، هشت درصد به شهرداری و مابقی به خزانه تعلق می‌گیرد اما این اداره کل در استان گلستان هنوز ساختمان اداری ندارد.

به گفته وی، تا پایان سال گذشته کار جمع‌آوری نقشه ۳۸ هزار و ۷۷۸ هکتار از اراضی شهری انجام شد که یک هزار و ۲۵۰ هکتار آن در سال ۹۴ بود، در همین مدت ۲۷ هزار و ۸۳۶ هکتار از بافت روستایی و زراعی نیز نقشه‌برداری شد که ۲۴ هزار و ۶۹۱ هکتار آن در سال ۹۴ بوده است.

زارع اظهار کرد: در بخش منابع طبیعی، ۹۹۳ هزار و ۲۶۳ هکتار از اراضی منابع طبیعی پلاک گذاری شدند که از این مقدار ۳۴۲ هزار و ۷۲۰ هکتار در سال ۹۴ انجام شد.

وی افزود: برای تکمیل بانک جامع کاداستر تا پایان سال ۹۴ نقشه موقعیت ۳۷۱ هزار و ۹۷۴ قطعه زمین ثبت‌شده که ۳۶ هزار و ۶۷۲ قطعه آن در سال ۹۴ بوده است، در لایه عرصه موقعیت نیز ۸۳ هزار و ۴۷۷ قطعه ملکی ثبت شد که ۲۰ هزار و ۲۸۰ قطعه در سال ۹۴ بوده است.

زارع گفت: از سال ۹۱ تا پایان سال گذشته ۲ هزار و ۴۶۳ نقشه ثبتی قدیمی داده آماری شدند که یک هزار و ۱۸۸ نقشه در سال ۹۴ بوده است.

وی تصریح کرد: ۶ هزار و ۲۶۸ هکتار از محدوده بستر و ۸ هزار و ۳۶۳ هکتار از محدوده حریم رودخانه نیز در بانک جامع جانمایی شد که ۵ هزار و ۱۹۳ هکتار از بستر و ۶ هزار و ۲۵۴ هکتار از حریم رودخانه در سال ۹۴ انجام شد.

زارع خاطرنشان کرد: مجموع اسناد مالکیت در سال صادرشده در سال ۹۴ برابر با ۵۶ هزار و ۵۵۱ سند بوده است که به نسبت سال ۹۳ حدود ۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در حوزه املاک در یک سال گذشته یک هزار و ۱۷۵ سند دولتی صادرشده است که ۷۵۴ سند با ۳۸۶ درصد رشد برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ۳۳۶ سند با ۱۳۶ درصد برای مؤسسات غیردولتی، ۴۴ سند با ۵۳ درصد کاهش برای شرکت‌های دولتی و ۱۱ سند با ۱۲۰ درصد رشد بر اساس مستندات صادرشده است.

زارع گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک ایجاد آرشیو الکترونیکی است که تاکنون دو مرحله انجام‌شده است، در مرحله نخست بااعتبار ۹۶۰ میلیون ریال یک‌میلیون و ۵۰ هزار برگ سند و در مرحله دوم بااعتبار یک هزار و ۹۶۰ میلیون ریال در حال انجام است.

وی تأکید کرد: در سال گذشته ۲۲۳ هزار و ۹۲۸ سند رسمی در سطح استان گلستان تنظیم شد که به نسبت مدت مشابه ۲۰ درصد کاهش داشته است.

زارع ادامه داد: در سال ۹۴ از راه پورتال سازمان دو میلیون و ۶۱۰ هزار و ۶۳۳ درخواست در دفاتر اسناد رسمی در تصدیق اصالت سند داده شد و ۷۵ درصد اسناد در کمتر از یک روز صادر می‌شوند.

وی اظهار کرد: ۸۱ دفتر ازدواج و ۲۰ دفتر طلاق در سراسر استان گلستان داریم که در سال گذشته ۱۸ هزار و ۱۲۶ فقره ازدواج با ۶ درصد کاهش و سه هزار و ۶۱۶ فقر طلاق با سه درصد افزایش را ثبت کرده‌اند.

زارع گفت: در ۳۸ درصد ازدواج‌ها زوج ۲۵ تا ۲۹ سال و در ۳۰ درصد ازدواج‌ها زوجه ۲۰ تا ۲۴ سال، در ۲۴ درصد طلاق‌ها زوج ۳۰ تا ۳۴ سال و در ۲۳ درصد زوجه ۲۵ تا ۲۹ سال سن داشته‌اند و بارزترین علل طلق نیز عدم تفاهم، دخالت خانواده‌ها، ترک زندگی، محقق نشدن شروط ضمن عقد و اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی ذکرشده است.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته ۲۸ درصد طلاق‌ها در سه سال ابتدای زندگی مشترک، بیشترین میزان طلاق در سال دوم و ۶ درصد در سال نخست رخ‌داده است، ۶۲ درصد مهریه‌های ثبت‌شده نیز سکه و ۳۵ درصد ملک، وجه نقد و مواردی غیر از سکه بوده‌اند.

زارع اظهار کرد: در سال گذشته در شهرستان‌های گالیکش با ۸۳۶ ازدواج و رامیان با ۴۲۶ ازدواج هیچ طلاقی ثبت نشد و بیشترین میزان طلاق نیز در شهرستان‌های گرگان و گنبد ثبت‌شده است.

به گفته وی، در سال ۹۳ تعداد ۱۹ هزار و ۲۳۹ و در سال ۹۴ تعداد ۱۸ هزار و ۱۲۶ ازدواج ثبت شد که از این تعداد در سال ۹۳ حدود ۱۹ هزار و ۲۳۷ مورد دائم و ۲ مورد منقطع و در سال ۹۴ همه دائم بوده است.

زارع با اشاره به برنامه‌های سال ۹۵ اظهار کرد: اجرای قانون حدنگاری، به‌روز کردن و رسیدگی به قانون‌های تعیین تکلیف، تغییر اسناد مالکیت دفترچه‌ای، پیمایش مرز استان برای تهیه کاداستر مرز استان و هموار کردن راه برای صدور کارت هوشمند مالکیتی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۹۵ این سازمان در استان گلستان است.

کد مطلب 3689142

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