ظرفیت مراتع زنجان ۷۰۰ هزار واحد دامی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز گنج خانلو بعد از ظهر شنبه در جمع فعالان عرصه منابع طبیعی استان زنجان منابع طبیعی ،جنگل و مرتع را بستر حیات عنوان کرد و افزود: باید حراست از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد چرا که آیندگان هم به این حیات نیاز دارند.

وی اظهار کرد: مشکلات ما از عدم توجه به منابع طبیعی است، چرا که بی توجهی به جنگلها و مراتع باعث تخریب محیط زیست و مراتع می شود و به تبع مشکلات عدیده ای به وجود می آید.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به روز جهانی بیابان زایی اشاره کرد و گفت: تنها مشکل اصلی بیابان زایی در جوامع امروزی توجه نکردن به منابع طبیعی اعم از جنگل ها و مراتع است و تخریب اراضی ملی، شخم زدن به منظور توسعه زمین های کشاورزی، آتش سوزی و دام مازاد بر ظرفیت مراتع از مهمترین عوامل بیابان زایی است.

گنج خانلو تاکید کرد: گسترش و شیوع آفت ها و بیماری های گیاهی و دامی و انسانی مهمترین عامل افزایش و گسترش بیابان بوده است و این موارد روز به روز زیادتر می شود.

وی ظرفیت مراتع استان زنجان را ۷۰۰ هزار واحد دامی عنوان کرد و گفت: دامداران استان زنجان با یک میلیون و ۳۵۰ هزار راس دام وارد مراتع می شوندو استفاده دام از این مراتع بیش از حد توان و قریب به دو برابر توان این مراتع است.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تصریح کرد: مرگ منابع طبیعی مرگ خاموش است و کاهش بارندگی و تغییر نوع بارش از برف به باران، خشکسالی و سیل از جمله مصادیق تغییر وضعیت آب و هوا در کشور و استان است.

گنج خانلو گفت: نجات منابع طبیعی نیازمند یک عزم ملی است و باید با همکاری مردم بتوانیم منابع طبیعی را نجات دهیم.