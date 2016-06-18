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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

مراسم ترحیم پدر شعر انقلاب برگزار شد

مراسم ترحیم پدر شعر انقلاب برگزار شد

مراسم ترحیم حمید سبزواری در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم مرحوم حمید سبزواری، شاعر انقلاب اسلامی عصر امروز در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

در این مراسم، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حضور داشتند. همچنین معاونان فرهنگی و امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری  نیز با حضور در این مراسم به خانواده سبزواری تسلیت گفتند.

از میان دیگر شخصیت های کشوری حاضر در این مراسم می توان به حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خمینی، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرزندان شهید مطهری و سیدمحمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

در میان چهره های فرهنگی حاضر در این مراسم، افشین اعلا اجرای مراسم را برعهده داشت و شاعرانی چون مصطفی محدثی خراسانی، اسماعیل امینی، حسین اسرافیلی، رضا اسماعیلی، علیرضا قزوه، جواد محقق و سهیل محمودی به چشم می خوردند.

 غیبت پررنگ شعرا در این مراسم بسیار به چشم می خورد .

بیشترین زمان برگزاری این مراسم به شعرخوانی و قرائت خاطراتی از مرحوم سبزواری در کنار تلاوت قرآن کریم سپری شد و از میان معدود شعرای حاضر در مراسم نیز مصطفی محدثی خراسانی دقایقی برای حاضران به شعرخوانی پرداخت.

کد مطلب 3689150
حمید نورشمسی

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