تاکید اعضای کمیته فنی و توسعه بر حمایت از تیم های پایه فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت گفت: نشست کمیته فنی وتوسعه به همراه رئیس فدراسیون در حالی برگزار شد که مباحث فوتبال پایه و وضعیت اردویی تیم های ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در طول تیر ماه 95، 17 مرحله اردوی تدارکاتی و دوره آموزشی برگزار می شود که چیزی حدود 116 روز اردوی داخلی ویژه تیم های ملی فوتبال پایه بانوان و آقایان خواهیم داشت. در واقع برخی از تیم های ملی همزمان در طول 31 روز در اردوی آماده سازی حضور دارند. در صورتی که در هر اردو نزدیک به 30 نفر در تمرینات حضور داشته باشند حدودا برای 3300 نفر روز، اردوی آماده سازی برگزار می شود. ضمن اینکه تیم ملی جوانان نیز در کمپ 10 روزه آلمان از 3 تیر ماه حضور خواهد داشت.

مدیر تیم های ملی فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: در جلسه کمیته فنی و توسعه برحمایتهای هرچه بیشتر از تیم های ملی پایه و ارتقا کیفیت فنی تاکید شد. همچنین گزارشی از وضعیت زمین های فوتبال کمپ تیم های ملی و اقدامات ترمیم و همچنین بازسازی آن به اطلاع کمیته فنی رسیده شد.

وی افزود: در رویکرد ویژه ای که امسال فدراسیون فوتبال پیش روی خود خواهد داشت، برگزاری اردوهای تدارکاتی برای بانوان و آقایان در رشته های فوتسال، فوتبال و فوتبال ساحلی در استانهای کشور است. در واقع هیاتهای توانا و مجموعه هایی که آمادگی همکاری با تیم ملی فوتبال را داشته باشند، استقبال می کنیم.

ساکت از برگزاری دوره های آموزشی برای تیم های ملی خبر داد و گفت: پیشنهادی به کمیته آموزش مبنی بر برگزاری دوره های توجیهی و دانش افزایی برای سرپرستان، تدارکات و کادر پشتیبانی تیم های ملی ارائه کرده ایم که قرار شد به زودی این دوره ها برگزار شود. در راستای توسعه ارتقا سطح استاندارد تیم های ورزشی و ارتقا کیفی خدمات، دوره آموزشی فوق برگزار خواهد شد.

وی در پایان در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت: کمیته فنی و توسعه در حال بررسی شرایط مربیان مختلفی است و با کار کارشناسی که انجام می دهد، به زودی سرمربی تیم مربوطه را به ریاست فدراسیون پیشنهاد خواهد داد.