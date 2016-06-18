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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

فرمانده انتظامی استان قم عنوان کرد:

مقابله پلیس با ناهنجاری‌های اجتماعی بر اساس مطالبات مردم

مقابله پلیس با ناهنجاری‌های اجتماعی بر اساس مطالبات مردم

قم - فرمانده انتظامی استان قم گفت: پلیس مصمم است تا بر اساس مطالبات مردم، تمام قد در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی بایستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی در جلسه ارزیابی عملکرد یگان فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ قم، با اشاره به فیوضات ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: خداوند در ماه مبارک رمضان سفره باشکوهی را در عالم گسترانیده که هم از نظر معنویت و هم در رحمت و مغفرت الهی به سوی مردم باز است.

وی سپس با اشاره به کسب رتبه برتر پلیس قم و ارتقاء رتبه ۱۱۰، از زحمات معاونت‌ها، پلیس‌های تخصصی قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: رقابت بین فرماندهی انتظامی استان‌ها خیلی به یکدیگر نزدیک است و حفظ این نتیجه کار پلیس قم را سخت تر می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملیات ذوالفقار ۷ و دست آوردهای آن، ‌ تصریح کرد: این عملیات متوقف نشده و چند مرحله دارد و در ماه مبارک رمضان هدف آن برخورد با بی نظمی‌های اجتماعی و اخلاقی شامل هرگونه تظاهر به روزه خواری، آلودگی صوتی و بدپوششی خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان قم تأکید کرد: پلیس مصمم است تا بر اساس مطالبات مردم، تمام قد در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی بایستند.

سردار مجتبایی در پایان سخنان خود افزود: هدف ما اصلاح امور با اجتماعی کردن کنترل فضای جرم و برخورد ایجابی است.

برخورد پلیس با منتشر کنندگان تصاویر روزه خواری

رئیس پلیس فتا استان گفت: چنانچه افرادی اقدام به ایجاد محتوایی با مضمون روزه خواری در گروه یا کانال‌های تلگرامی و یا در هر پیام رسان دیگر کنند شناسایی و به مرجع قضائی معرفی می‌شوند.

سرهنگ علی موالی اظهار داشت: با فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان، جریان ضد انقلاب کانالی با هدف ترویج روزه‌خواری به صورت کاملاً سازمان‌یافته ضمن درخواست از اعضای کانال برای روزه‌خواری و گرفتن عکس از وعده غذایی ناهار در ماه مبارک رمضان، اقدام به انتشار محتوای خلاف مبانی اسلامی و به سخره گرفتن مبانی فکری و اعتقادی اسلامی کرده‌اند.

وی افزود: از سویی در این کانال هیچگونه لینک ارتباطی با مدیر یا ادمین آن وجود ندارد و به این ترتیب مشخص نیست بدون وجود راه ارتباطی با مدیر و یا ادمین کانال، چگونه قرار است تصاویر توسط اعضا برای کانال ارسال و به اشتراک گذاشته شود که خود این امر احتمال فعالیت سازمان‌یافته گردانندگان چنین کانالی برای ترویج روزه‌خواری و ضدیت با مبانی اسلامی را تقویت می‌کند.

سرهنگ موالی گفت: ایجاد و راه‌اندازی روزانه چنین کانال‌هایی در تلگرام و فعالیت آزادانه آن‌ها، زنگ خطری هم برای فرد ادمین و هم کاربرانش خواهد بود چرا که بسیاری از مطالب و محتوای تولید شده در این بستر، حاوی مطالب مجرمانه است.

وی تاکید کرد: چنانچه افرادی اقدام به ایجاد محتوایی با مضمون روزه خواری در گروه یا کانال‌های تلگرامی و یا در هر پیام رسان دیگر کنند شناسایی و به مرجع قضائی معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان قم توصیه کرد: کلیه کابران فضای مجازی در صورت رویت گروه یا کانال‌هایی که به صورت مستقیم تشویق به روزه خواری و یا شکستن از قبح گناه بزرگ روزه خواری می‌کنند با شماره تماس ۲۱۸۲۶۳۹ به پلیس فتا قم اطلاع دهند.

کد مطلب 3689158

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