به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی در جلسه ارزیابی عملکرد یگان فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ قم، با اشاره به فیوضات ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: خداوند در ماه مبارک رمضان سفره باشکوهی را در عالم گسترانیده که هم از نظر معنویت و هم در رحمت و مغفرت الهی به سوی مردم باز است.

وی سپس با اشاره به کسب رتبه برتر پلیس قم و ارتقاء رتبه ۱۱۰، از زحمات معاونت‌ها، پلیس‌های تخصصی قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: رقابت بین فرماندهی انتظامی استان‌ها خیلی به یکدیگر نزدیک است و حفظ این نتیجه کار پلیس قم را سخت تر می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملیات ذوالفقار ۷ و دست آوردهای آن، ‌ تصریح کرد: این عملیات متوقف نشده و چند مرحله دارد و در ماه مبارک رمضان هدف آن برخورد با بی نظمی‌های اجتماعی و اخلاقی شامل هرگونه تظاهر به روزه خواری، آلودگی صوتی و بدپوششی خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان قم تأکید کرد: پلیس مصمم است تا بر اساس مطالبات مردم، تمام قد در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی بایستند.

سردار مجتبایی در پایان سخنان خود افزود: هدف ما اصلاح امور با اجتماعی کردن کنترل فضای جرم و برخورد ایجابی است.

برخورد پلیس با منتشر کنندگان تصاویر روزه خواری

رئیس پلیس فتا استان گفت: چنانچه افرادی اقدام به ایجاد محتوایی با مضمون روزه خواری در گروه یا کانال‌های تلگرامی و یا در هر پیام رسان دیگر کنند شناسایی و به مرجع قضائی معرفی می‌شوند.

سرهنگ علی موالی اظهار داشت: با فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان، جریان ضد انقلاب کانالی با هدف ترویج روزه‌خواری به صورت کاملاً سازمان‌یافته ضمن درخواست از اعضای کانال برای روزه‌خواری و گرفتن عکس از وعده غذایی ناهار در ماه مبارک رمضان، اقدام به انتشار محتوای خلاف مبانی اسلامی و به سخره گرفتن مبانی فکری و اعتقادی اسلامی کرده‌اند.

وی افزود: از سویی در این کانال هیچگونه لینک ارتباطی با مدیر یا ادمین آن وجود ندارد و به این ترتیب مشخص نیست بدون وجود راه ارتباطی با مدیر و یا ادمین کانال، چگونه قرار است تصاویر توسط اعضا برای کانال ارسال و به اشتراک گذاشته شود که خود این امر احتمال فعالیت سازمان‌یافته گردانندگان چنین کانالی برای ترویج روزه‌خواری و ضدیت با مبانی اسلامی را تقویت می‌کند.

سرهنگ موالی گفت: ایجاد و راه‌اندازی روزانه چنین کانال‌هایی در تلگرام و فعالیت آزادانه آن‌ها، زنگ خطری هم برای فرد ادمین و هم کاربرانش خواهد بود چرا که بسیاری از مطالب و محتوای تولید شده در این بستر، حاوی مطالب مجرمانه است.

وی تاکید کرد: چنانچه افرادی اقدام به ایجاد محتوایی با مضمون روزه خواری در گروه یا کانال‌های تلگرامی و یا در هر پیام رسان دیگر کنند شناسایی و به مرجع قضائی معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان قم توصیه کرد: کلیه کابران فضای مجازی در صورت رویت گروه یا کانال‌هایی که به صورت مستقیم تشویق به روزه خواری و یا شکستن از قبح گناه بزرگ روزه خواری می‌کنند با شماره تماس ۲۱۸۲۶۳۹ به پلیس فتا قم اطلاع دهند.