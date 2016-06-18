هزینه ۲ میلیونی دانش آموزان پناهنده در ایران/ خروج ۷۵۳ هزار مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری در دیدار با فلیپو گرندی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با اشاره به مشکلات ناشی از حضور پناهندگان در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئله پناهندگان و مهاجرت کنندگان سه نوع هزینه کلی را تاکنون داشته است به طوری که ایران در حال حاضر یکی از کشورهایی است که بزرگترین جمعیت پناهنده را در طولانی ترین مدت زمانی و قریب به ۴ دهه پذیرا بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور در خصوص دومین هزینه متقبل شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهندگان گفت: یکی دیگر از هزینه هایی که در این چند سال نسبت به وضعیت پناهندگان داشته ایم موضوع بازسازی و کمک به امنیت و توسعه افغانستان بوده است که این مسئله مشکلات و هزینه هایی را برای ما در پی داشته است.

وی افزود: با همه مشکلات، جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی در جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی پناهندگان بویژه به اروپا داشته است به طوری که در سال گذشته فقط ۷۵۳ هزار نفر از کسانی که غیر مجاز وارد کشور شده بودند به کشورهایشان عودت داده شدند که این مسئله نیز هزینه هایی را برای ما به همراه داشت.

ذوالفقاری به راه حل های مطرح شده در مذاکرات با کمیسر عالی سازمان ملل اشاره و تصریح کرد: اساسی ترین کار برای حل مشکلات پناهندگان تشویق و مسئولیت پذیری جامعه جهانی در از بین بردن ناامنی و فقر شدید در کشورهای همسایه است.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشوربا اشاره به دو علت اصلی در بروز پدیده پناهندگی و آوارگی گفت: ناامنی و مشکلات ناشی از معیشت دو علت اصلی در بروز پدید آوارگی هستند به همین دلیل جامعه جهانی برای رفع این دو معضل باید تلاش های ویژه ای داشته باشد.

افزایش آوارگی ها در منطقه

وی افزود: با توجه به شرایط بوجود آمده در کشورهای همسایه بویژه مشکلات ناشی از ناامنی ما امروز نه تنها شاهد کاهش مسئله پناهندگی و آواردگی نیستیم بلکه شاهد افزایش این پدیده در کشورهای همسایه هستیم. به همین دلیل جامعه جهانی در از بین بردن ناامنی ها و مشکلات ناشی از پناهندگی باید کمک ویژه ای داشته باشند.

ذوالفقاری در خصوص راه حل دوم از بین بردن مشکلات ناشی از آوارگی و پناهندگی گفت: توجه به زیرساخت ها و توسعه آن بویژه در افغانستان یکی از راه حل های مطرح شده است چرا که تا زمانی که شاهد بهتر شدن وضعیت افغانستان نباشیم بازگشت داوطلبانه پناهندگان میسر نخواهد شد به همین دلیل جامعه جهانی از نظر معیشت باید به افغانستان کمک ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: اسکان مجدد پناهندگان در کشورهای شان به عنوان راه حل سوم حل مشکلات پناهندگان مطرح می شود به همین دلیل باید زمینه لازم برای افزایش سهمیه اسکان مجدد پناهندگان فراهم شود.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور به راه حل چهارم به عنوان راه حل مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ارائه کمک های جامعه بین الملل به ایران در زمینه خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی چهارمین راه حل در حل مشکلات پناهندگان در ایران است.

ذوالفقاری با بیان اینکه امروز هزینه های زیادی بابت تحصیل دانش آموزان عراقی و افغانی در ایران می شود، اظهار داشت: سالانه ۲ میلیون تومان سرانه هزینه هر دانش آموز پناهنده عراقی و افغانی در آموزش و پرورش کشور است.

وی تصریح کرد: در دو روز اخیر و طی بازدیدهایی که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد از ایران داشته از وضعیت موجود ابراز رضایت کرده است.