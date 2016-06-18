۱۰۰ میلیارد ریال برای احیای بافت فرسوده قم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا خاکی با اشاره به اینکه سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برای اولین سال است که به صورت مستقل فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این سازمان تا سال گذشته ادغام بود و امسال یک بودجه‌ریزی جدید برای سازمان پیش‌بینی شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شهرداری قم افزود: بودجه سال جاری این سازمان ۱۰۰ میلیارد ریال است و در نیمه نخست سال بیشتر به بحث‌های مطالعاتی و برنامه‌ریزی اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه این سازمان تازه تأسیس شده و از قبل برنامه و مطالعه‌ای در این زمینه نداشته است، تصریح کرد: منابع درآمدی سازمان هم شامل املاکی می‌شوند که درآمد تقریباً ثابتی دارند و بحث عمده درآمد هم از خدماتی است که سازمان به شهرداری داده و کارگزاری آن را دریافت می‌کند.

خاکی تملک، تهیه طرح و اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را از جمله خدمات سازمان به شهرداری نام برد و افزود: حوزه کاری این سازمان محدوده بافت‌های فرسوده و اطراف حرم مطهر است.

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شهرداری قم مهم‌ترین سرفصل‌های بودجه این سازمان در سال ۹۵ را نام برد و تأکید کرد: مهم‌ترین سرفصل بودجه این سازمان در حال حاضر پروژه بهسازی و نوسازی محله چهل اختران است.

خاکی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر در مرحله تملک است، تأکید کرد: سازمان مراحل مربوط به تصویب طرح و برنامه‌ریزی و تملک را انجام داده و یک درصد کارگزاری این پروژه را از شهرداری می‌گیرد.

وی تصریح کرد: درآمدهای حاصل از اصلاح مجتمع تجاری الغدیر هم در بودجه امسال پیش‌بینی‌شده است، ساماندهی معابر بافت فرسوده با رویکرد ارتباط حرم با فضاهای مذهبی مانند گذر آقاسید حسن و گذر خان و ساماندهی مجموعه بیت النور از دیگر برنامه‌های این سازمان در سال ۹۵ بوده که فعلاً در حال تهیه طرح است.

خاکی با تأکید بر اینکه به زودی قسمتی از احیای محدوده بیت النور به چهل اختران وارد مراحل اجرایی می‌شود، افزود: امیدوار هستیم که با اتمام مراحل تملکی، پروژه چهل اختران هم وارد مراحل اجرایی شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شهرداری قم افزود: با توجه به نوپا بودن این سازمان پروژه‌های در دستور کار هم مراحل مطالعاتی را دارد و هم اینکه باید به مرحله اجرا درآید که همین امر سبب می‌شود سرعت کار کمتر شود.