تبریک مقامات ایتالیا، چین، سوریه و آذربایجان به علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا، رئیس شورای وزیران سوریه، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین و رئیس گروه دوستی ایران-آذربایجان طی پیام‌های جداگانه‌ای انتخاب علی لاریجانی بعنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک گفتند.

متن این پیام‌ها به شرح زیر است:

رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا

از شنیدن خبر انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس جدید، بسیار خرسند و مسرور شدم. ایتالیا و ایران دارای پیوندهای قدیمی دوستانه و نزدیک هستند که در حال حاضر براساس منافع متقابل و مشترک نه تنها در زمینه های سیاسی بلکه در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیز دوران نشاط و تقویت خود را تجربه می کنند.

همچنین در سطح پارلمانی روابط دو کشور نسبت به گذشته گسترده تر می باشد که نشانه آن تشکیل یک گروه همکاری پارلمانی در مجلس نمایندگان ایتالیا در چارچوب یادداشت همکاری بین مجالس دو کشور است. از این رو اینجانب در انتظار توسعه روابط نزدیک تر و موثرتر پارلمانی بین ایتالیا و ایران و نیز از طریق یک دیدار دوجانبه در تاریخ مقتضی و مرضی الطرفین که توسط دبیرخانه های مجالس دو کشور تعیین خواهد شد، هستم.

ارادتمند

لورا بولدرینی

رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا

رئیس شورای وزیران جمهوری عربی سوریه

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

خوشوقتم به مناسبت اسحاب مجدد جنابعالی ریاست مجلس شورای اسلامی در دهمین دوره آن صادقانه‌ترین مراتب تبریک و تهنیت برای احراز نمایندگان مردم همراه با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما، ابراز بدارد.

در این مناسبت بر عمق روابط تاریخی که دو کشور و دو ملت ما در طول دهه‌های گذشته با هم پیوند داده است و همواره ما به توسعه آن در زمینه‌های مختلف علاقه‌مند بوده‌ایم، تاکید می‌نمایم.

این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا مراتب تشکر و سپاس ملت و دولت سوریه به خاطر مواضع شرافتمندانه ملت دوست ایران و رهبری حکیمانه آن در حمایت از سوریه که پایداری کشور ما را در رویارویی با نیروهای سیاهی و ظلمت که سعی در بهم زدن امنیت و ثبات آن را دارند، ابراز بدارم.

به جنابعالی تبریک گفته و موفقیت آن جناب را در مسئولیت‌های خود آرزو می‌نمایم.

دکتر وائل الحلقی

ریاست شورای وزیران جمهوری عربی سوریه

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

مایلم تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوها را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان ریاست مجلس دهم شورای اسلامی ایران به جنابعالی ابراز نمایم.

کنگره ملی نمایندگان خلق چین با مجلس شورای اسلامی ایران طی سال های گذشته همواره مناسبات دوستانه را حفظ نموده اند. تمایل دارم به اتفاق جنابعالی، تبادلات و همکاری های نهادهای قانونگذاری دو کشور را تعمیق نموده و مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را به طور مستمر گسترش دهیم.

تندرستی و کامیابی جنابعالی را آرزومندم.

جانگ ده جیانگ

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین

ماه ژوئن، 2016 میلادی، پکن

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری آذربایجان- ایران

جناب آقای علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتخاب مجدد جنابعالی به ریاست مجلس شورای اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای جنابعالی، دولت و مردم کشور دوست ایران آرزوی موفقیت می‌نمایم.

با احترام

رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری آذربایجان- جمهوری اسلامی ایران

واصف طالب اف

