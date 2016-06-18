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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

فرش ترکمن با موازی کاری ها در حال نابودی است

فرش ترکمن با موازی کاری ها در حال نابودی است

گرگان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: فرش ترکمن با وجود موازی کاری های موجود در حال نابودی است و باید تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: تمام هنرمندان شاغل در تولید فرش در زمینه تولید گلیم و جاجیم نیز فعالیت دارند.

وی افزود: هم اکنون موضوع فرش به صورت تلفیقی و تعاملی بین میراث فرهنگی و صنایع و معادن استان گلستان حل و فصل می شود اما این موضوع در کلان کشوری باید مشخص و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۰ هزار هنرمند در ۲۴ هنر بومی و ۸۷ هنر غیربومی در صنایع دستی فعال هستند اما تنها چهار هزار نفر بیمه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان به برنامه های این ادره کل اشاره و اضافه کرد: ایجاد بازارچه های دائمی و خانه ها و مراکز تخصصی صنایع دستی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل کنسرسیوم صنایع دستی و پایانه صادراتی و همچنین توسعه بازارهای فروش و ارتقاء تولیدات در دستور کار قرار دارد.

کریمی همچنین از ۶۷۷ اثر ثبتی و ۸ موزه استان به عنوان ظرفیت های گلستان در حوزه تاریخی و گردشگری اشاره و تصریح کرد: هم اکنون ۲۳۰ بنای تاریخی در استان گلستان در معرض تخریب قرار دارند و وضعیت آب و هوایی نیز روند تخریب را تشدید کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اعتبارات کم این حوزه انتقاد کرد و گفت: هم اکنون منابع ملی کفاف نمی کند و از منابع استانی نیز بهره چندانی نمی بریم.

کریمی متذکر شد: اگر اعتبارات حوزه گردشگری و میراث فرهنگی گلستان به اندازه ۱۰ کلیومتر راه روستایی تخصیص یابد قطعا در این حوزه شاهد تحولات عظیم خواهیم بود.

کد مطلب 3689170

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