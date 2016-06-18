تولید روزانه ۸ تن پسماند پزشکی در ۱۶ بیمارستان استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که ظهر شنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: بند ۸ و ۲۰ اقتصاد مقاومتی به مدیریت صحیح و اصولی مدیریت پسماند مرتبط می شود.

وی در ادامه گفت: در شهرهای دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، شهرداری ها موظف بودند تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه، پسماندهای خود را با روش های نوین و فناوری های جدید بازیافت کنند این در حالی است که این مهم انجام نشده است.

محمدی با تاکید بر اینکه کشور در حوزه مدیریت پسماند با عقب ماندگی ۱۰ ساله رو به رو است، گفت: در استان البرز روزانه یک‌هزار و ۷۰۰ تن پسماند عادی و ۵ تا ۱۰ هزار تن نخاله تولید می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از تولید روزانه ۸ تن پسماند پزشکی در ۱۶ بیمارستان استان خبر داد و گفت: روزانه ۳.۵ تن پسماند توسط واحدهای بهداشتی و درمانی سطح استان تولید می شود.

تولید سالیانه ۴۰۰ هزار تن پسماند در حوزه کشاورزی البرز

محمدی گفت: ۳۰۰ واحد صنعتی در استان البرز دارای برنامه عملیاتی در حوزه مدیریت پسماند هستند و سالانه ۱۰۰ هزار تن پسماند صنعتی تولید می کنند.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز سالانه حدود ۴۰۰ هزارتن پسماند در حوزه کشاورزی استان در بخش های تولیدات گیاهی و تولیدات دام و طیور تولید می شود.

محمدی تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند، یکپارچه سازی و تمرکز مدیریت پسماندهای عادی استان در سایت مرکزی حلقه دره شهرستان کرج، پردازش روزانه ۵۰۰ تن پسماند و تولید کمپوست و احداث واحد بازیافت پسماندهای پلیمری به روش پیرولیز را از مهمترین اقدامات انجام شده در این بخش برشمرد.

وی به صدور مجوز استقرار کارخانه بازیافت نخاله های ساختمانی با قابلیت پذیرش یک میلیون تن در سال در استان خبر داد و گفت: این مهم در مرحله جذب سرمایه گذار قرار دارد.

محمدی اضافه کرد: تجهیز همه بیمارستان های استان به سیستم ضدعفونی کننده و دفن در محل جداگانه و مکان یابی سایت مدیریت پسماند صنعتی و ویژه استان نیز از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

الزام استفاده از روش‌های نوین پسماند توسط شهرداری ها

محمدی به واگذاری مسئولیت ایجاد زیرساخت لازم برای راه اندازی مرکز مدیریت پسماندهای ویژه به سازمان همیاری شهرداری های استان اشاره کرد و گفت: ارسال پسماندهای حاوی یا آلوده به PCB استان به خارج از کشور، صدور مجوز بازیافت لجن های اسیدی حاصل از تصفیه دوم در روغن و تعطیلی فروشندگان سموم غیرمجاز کشاورزی نیز بر این مبنا انجام شده است.

وی تاکید کرد: آموزش و ترغیب تولید بیوکمپوست در بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی، آموزش و گسترش روش های مدیریت تلفیقی آفات در سطح استان، تصمیم به جابجایی سایت مدیریت زباله فعلی کرج، تعیین محل جدید برای تخلیه نخاله های ساختمانی و تعطیلی محل قبلی که در حاشیه شرقی و جوار شهر کرج واقع بود، از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان با تاکید بر لزوم اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا و مدیریت شیرابه در سایت دفن فعلی توسط شهرداری، گفت: استفاده از روش های نوین در مدیریت پسماند الزامی است که این مهم به عهده شهرداری ها است.