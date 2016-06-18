فقط ۱۳ درصد اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به آبیاری نوین مجهز است

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درحال حاضر ۵۲ هزار هکتاراز اراضی آبی استان در حدود ۱۳ درصد به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده است افزود: این روند مطلوب نیست و باید در جهت کمک به احیای دریاچه ارومیه و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی روند این کارها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی با تاکید بر مشارکت و همکاری کشاورزان در خصوص توسعه طرح آبیاری تحت فشار در استان اظهارداشت: افزایش راندمان آبیاری از ۳۵ درصد به ۹۰ درصد، افزایش کارایی آب در مزرعه، افزایش عملکرد در واحد سطح، جلوگیری از انتشار علفهای هرز و کنترل آفات و بیماری ها، امکان تامین آب به موقع و به اندازه برای گیاه متناسب با نیاز آبی گیاه و در نهایت کمک به تسریع روند احیای دریاچه ارومیه ازمزایای اجرای این طرحها به شمار می روند.

کریم زاده اجرای الگوی کشت و ترویج جایگزینی ارقام مقاوم به کم آبی و خشکشالی و زود بازده با ارقام قدیمی، در جهت افزایش راندمان تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی استان را از برنامه های در دست اجرای سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای توسعه طرح آبیاری نوین برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه از جمعیت سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفری استان بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آنها در مناطق روستایی به کار کشاورزی و دامپروری مشغول هستند اظهارداشت: سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با توجه به ضرورت آموزش بهره برداران و بالا بردن سطح دانش و آگاهی آنها در تولید محصولات کشاورزی در این راستا برنامه های حمایتی ویژه ای را در طول سال اجرا می کند.

۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص یافت

کریم زاده ادامه داد: در سال زراعی جاری نزدیک به ۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از منابع مختلف اعتباری تحت عنوان سرمایه در گردش و سرمایه ای برای کشتهای پاییزه، بهاره و بالابردن ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی به کشاورزان استان پرداخت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در جهت ارتقای مصرف آب در بخش کشاورزی استان چه تعمهیداتی اندیشیده شده و اقداماتی صورت گرفته است، بیان کرد: صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی با اجرای روشهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سیاستها و اولویتهای کاری سازمان جهاد کشاورزی است.

وی عنوان کرد: در سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان با استان وعده دادند اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز ۱۵ هزار هکتار ازاراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سیستمهای نوین آبیاری در سال جاری را تخصیص خواهند داد که با تخصیص به موقع این اعتبارات روند اجرای این کارها تسریع خواهد یافت.

توسعه کشت های متراکم گلخانه ای در آذربایجان غربی

کریم زاده با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای است که توسعه این کشتها علاوه بر افزایش تولید موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب می شوند افزود: در حال حاضر زیر ساختهای توسعه مجتمع های گلخانه ای در ۹ شهرستان استان وجود دارد که عملیات اجرایی تعدادی از این واحدها به اتمام رسیده و آماده واگذاری برای بخش خصوصی است و از طریق روزنامه های کثیر الانتشار نیز اطلاع رسانی شده است.

وی اضافه کرد:علاقمندان به سرمایه گذاری برای کشتهای متراکم گلخانه ای به طور انفرادی نیز می توانند در این راستا از تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۰ درصد نیز بهره مند شوند و هیچ گونه مشکلی در راستای صدور مجوز برای متقاضیان سرمایه گذاری وجود ندارد و ما نیز از آنها حمایت می کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: توسعه کشتهای گلخانه ای، افزایش ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح و پرورش ماهی در قفس در پشت سدهایی که مشکل تامین آب کشاورزی ندارند از اهداف و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی است که در دستور کار برنامه های اجرایی ما نیز قرار دارد و از متقاضیان سرمایه گذاری در این زمینه ها استقبال و حمایت می کنیم.