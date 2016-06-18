طرح جامع گردشگری چهارمحال و بختياری تهيه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سليمانی دشتكی تأكيد كرد: در سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به چهارمحال و بختیاری، بر تهيه و تدوين طرح جامع گردشگری استان تأكيد شده و كارشناسان هم پس از روزها اقدام كارشناسی، اين طرح را تهيه و تدوين كردند.

وی افزود: گردشگری ورزشی، سلامت، طبيعت گردی و ظرفيت های اين بخش ها در چهارمحال و بختياري در سند جامع گردشگری استان مورد توجه قرار گرفته است.

سليمانی دشتكی تصريح كرد: با ايجاد زيرساخت ها، تكميل آن و فعال كردن بخش خصوصی، تا چند سال آينده گردشگری به عنوان يكی از ظرفيت های اشتغال و توسعه برای چهارمحال و بختياری محسوب می شود.

استاندار چهارمحال و بختياری بيان داشت: اين استان در سفر رئيس جمهوری و هيئت دولت به عنوان يكی از قطب های گردشگری كشور مطرح شد.