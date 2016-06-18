به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از ترجمه کامل انجیل به زبان تاتاری در سالن کنسرت دولتی «سایداشِف» در غازان به مناسبت روز «خط اسلاو» برگزار شد.

در این برنامه فیوفان متروپولیت غازان و تاتارستان، الکساندر ترویتسکی رییس انستیتوی ترجمه انجیل، گروهی از نمایندگان کلیسا و همچنین رستم حضرت خیراللین معاون اداره دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان و اصحاب رسانه حضور یافتند.

به گفته ناتالیا مانزییِنکو مدیر طرح ترجمه در انستیتوی ترجمه انجیل، کار برگردان کتاب مقدس به زبان تاتاری، چندین سال زمان برده است.

ترجمه انجیل به زبان تاتاری تاریخچه ­ای بس بلند دارد. نخستین ترجمه­ های این کتاب به سده نوزده میلادی بر می­ گردد. پس از نزدیک به یکصد سال، کار ترجمه به زبان تاتاری معاصر توسط انستیتوی ترجمه انجیل از سر گرفته شد. در میانه‌های سال­های هشتاد قرن بیستم، بخش­هایی از عهد عتیق و عهد جدید ترجمه شده بود. در آغاز سده کنونی نیز عهد جدید (انجیل، سال ۲۰۰۱) و پنج کتاب (تورات، سال ۲۰۰۷) به عرصه چاپ رسیدند.

به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در مسکو، کار ترجمه کتاب به زبان تاتاری ۲۳ سال به طول انجامیده است. این ترجمه توسط انستیتوی زبان، ادبیات و هنر «ابراهیموف» وابسته به آکادمی علوم جمهوری تاتارستان و انستیتوی فلسفه و ارتباطات فرهنگی تایید شده است. ترجمه نامبرده، زیر نظر انستیتوی زبان‌شناسی آکادمی علوم روسیه در تیراژ هشت هزار نسخه به چاپ خواهد رسید. بخشی از این تیراژ به معابد و کتابخانه ­های جمهوری تاتارستان اعطا می­ شود.