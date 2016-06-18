مانور حفاظت فیزیکی از سواحل جنوبی دریاچه ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران حسینی بعد از ظهر شنبه در جریان برگزاری این مانور افزود: در اجرای طرح قرق سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه طی یک برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده تعداد کثیری از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست مرکز و جنوب استان و نیز نیروهای حفاظت فیزیکی در محل سایت پرنده نگری کانی برازان تجمع کردند.

وی ادامه داد: در این تجمع گروهی که با همکاری تمامی نیروهای حاضر همراه بود اقدام به گشت زنی وکنترل عرصه های تالابی پارک ملی دریاچه ارومیه در سطح بسیار وسیع شد که نتایج خوبی از جمله کشف دو دستگاه دروگر از متخلفان همراه بود.

حسینی افزود: در حال حاضر با توجه به پسروی آب در یاچه ارومیه، سواحل جنوبی آن دارای پوشش مناسب گیاهی از انواع گونه شور پسند نی، چگن، مرغ، گز و خار شتر و... وزیستگاه مناسب برای لانه گزینی وجوجه آوری پرندگان است که حفاظت فیزیکی توسط اداره حفاظت محیط زیست در حال اجراست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد یاد آور شد: این طرح از مصوبات ستاد احیا در یاچه ارومیه به منظور جلوگیری ا ایجاد کانون های تولید ریز گرد داخلی، آتش سوزی، تخریب وتصرفات است وباید جوامع محلی حاشیه آن در حوزه شهرستانهای جنوبی شامل مهاباد، میاندوآب ونقده اهتمام بیشتری را به جهت حفظ وحراست آن داشته وهمکاری لازم با مأ مورین یگان حفاظت داشته باشند.