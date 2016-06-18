صحن علنی تا مرز تعطیلی پیش رفت/ انتقاد رئیس شورا از تاخیر اعضا

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان عصر شنبه به صورت علنی و با حضور اعضا، شهردار، برخی مدیران شهرداری و خبرنگاران در محل برگزاری جلسات پارلمان محلی برگزار شد.

یکی از نکات قابل تامل که در جلسات اخیر به طور متوالی درحال تکرار است، غیبت یا حضور با تاخیر بسیار اعضای شورا در محل برگزاری جلسه است به طوری که این بار نیز پس از گذشت ۲۰ دقیقه از زمان اعلام شده تنها ۷ عضو در صحن حاضر بودند و با این تعداد جلسه از حالت رسمیت خارج می شد.

تاخیر مکرر ورود برخی اعضا در جلسات هفتگی این بار موجب انتقاد تندتر رئیس شورا شد. زهرا نورا اظهار کرد: بارها بابت حضور به موقع در صحن علنی به همکاران تذکر داده ایم اما بازهم مشاهده می کنیم که این موضوع رعایت نمی شود و به حقوق همدیگر احترام نمی گذاریم.

به گفته وی، آغاز با تاخیر جلسات به نوعی تنبیه اعضای حاضری که به موقع خود را به صحن می رسانند بوده و بهتر است اصلاً جلسه برگزار نشود!

نورا سپس خواستار تعطیلی جلسه شد اما در همان زمان حسین ربیعی پشت تریبون رفت و غیبت برخی اعضا را «عمدی» و «هدفمند» قلمداد کرد. به عقیده ربیعی، از آنجا که قرار بود در این جلسه لایحه واگذاری و ثبت سند برای برخی از عرصه های منابع طبیعی در حومه هتل ناهارخوران گرگان مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، برخی اعضا به صورت حساب شده حاضر نشدند در جلسه شرکت کنند.

وی همچنین ضمن انتقاد از اعضای غایب، ایجاد مانع در راه تصویب این لایحه را «خیانت به مردم» توصیف کرد.

نورا در پاسخ اتهام ربیعی به اعضای غایب علت غیبت برخی اعضا را اعلام کرد و سخنان رییس سابق را ناصحیح خواند. وی که خود نیز منتقد غیبت بدون اطلاع و حضور با تاخیر در جلسات هفتگی است، گفت: افراد غایب باید خودشان پاسخگوی علت غیبت باشند.

محمدرضا سبطی با ورود با تاخیر به جلسه تعداد اعضا را به هشت نفر رساند.

در همین کش و قوس، فائزه عبدالهی نیز به انتقاد از زمان جلسه پرداخت و گفت: من و آقای فدوی، کارمند هستیم و نمی توانیم در راس ساعت اعلام شده در جلسات شرکت کنیم وگرنه مجبوریم برای هر نوبت مرخصی بگیریم. این موضوع را در جلسه هیئت رئیسه هم مطرح کرده بودم اما همیشه سعی کرده ام پیش از زمان آغاز جلسه در این محل حاضر شوم.

نورا در جواب مورد مطرح شده از سوی عبدالهی، زمان آغاز جلسات علنی و هیئت رئیسه را تصویب شده در جلسات هیئت رئیسه عنوان کرد.

باتوجه به گذشت ۴۰ دقیقه و به حدنصاب نرسیدن اعضا، محمدابراهیم جرجانی هم معترض و خواستار تنبیه اعضای غایب از سوی رئیس شورا شد.

بحث بر سر لایحه ای که در دستور کار نبود

در ادامه و پس از گذشت ۴۵ دقیقه، علی اصغر یوسفی وارد جلسه شد و به این ترتیب تعداد اعضا به حدنصاب لازم رسید. باوجود متقاعد شدن نورا به تشکیل جلسه اما علیرضا پزشکپور خواستار تعطیلی جلسه شد. به گفته پزشکپور، ختم جلسه یکبار از سوی رئیس شورا اعلام شده بود و صحیح نیست که وی نظر خود را تغییر دهد!

البته با جلب نظر سخنگوی شورا، جلسه با حدود ۵۰ دقیقه تاخیر رسماً کار خود را آغاز کرد. نورا در سخنان رسمی خود بار دیگر همه اعضا را به رعایت حقوق همدیگر دعوت کرد و خواستار حضور به موقع در جلسات شد.

بحث واگذاری و تنظیم سند برخی اراضی ناهارخوران گرگان محور اصلی مباحث بعدی اعضا شد. ناصر گرزین در واکنش به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه مربوطه خواستار توضیح این اقدام از رییس شورا شد. نورا در پاسخ به اظهار وی بیان کرد: لوایح دوفوریتی باید حداقل به امضای ۹ عضو برسد و سپس در صحن مطرح شود که لایحه مربوط به واگذاری عرصه منابع طبیعی ناهارخوران هفت امضا داشته بود.

علی اصغر یوسفی و حسین ربیعی نیز در دفاع از لایحه ای که در دستور کار قرار نگرفته بود اظهارنظر کردند اما نورا به هیچ عنوان اجازه نداد لایحه در دستور کار قرار بگیرد.

مهران فدوی پس از گذشت ۸۰ دقیقه از زمان اعلام شده جلسه و در زمان قرائت نامه ها و لوایح وارد صحن شد.

افزایش تعرفه پارکینگ ها بازهم رای نیاورد

لایحه مربوط به افزایش تعرفه پارکینگ های شهر نخستین و تنها لایحه ای بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این لایحه که هفته گذشته نیز در صحن مطرح شده و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده بود بازهم مورد رای گیری قرار نگرفت.

فدوی به عنوان موافق و پزشکپور به عنوان مخالف لایحه اظهار نظر کردند و ربیعی و سبطی خواستار تغییر برخی از بندهای لایحه شدند.

در نهایت با خروج صفرعلی پایین محلی و غیبت یوسفی، تعداد اعضای حاضر از رسمیت خارج شد و این جلسه پس از حدود یک ساعت از آغاز، به کار خود پایان داد.