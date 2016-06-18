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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۵۱

پوتین:

هدف غرب از مداخله در اوکراین توجیه حضور ناتو در این کشور است

هدف غرب از مداخله در اوکراین توجیه حضور ناتو در این کشور است

رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از رفتار دولت فعلی اوکراین، هدف غرب از مداخله در اوکراین را توجیه حضور نیروهای ناتو در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که دلیل حمایت غرب از شورش های اوکراین، توجیه حضور نیروهای ناتو در این کشور است.

پوتین افزود: مخالفین اوکراینی که امروز در این کشور بر سر کار هستند، می توانستند با استفاده از ابزارهای دمکراتیک مانند انتخابات به قدرت برسند.

رئیس جمهوری روسیه که در جریان نشست مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ سخن می گفت در مورد دولت فعلی اوکراین تصریح کرد: ما می توانستیم با آنها هم کار کنیم. همانطور که با «یانوکوویچ» (رئیس جمهور قبلی اوکراین) کار می کردیم. آیا باید حتما کودتایی با به جا ماندن قربانیان و خونریزی، جنگ داخلی و مرعوب کردن شهروندان روس زبان جنوب شرق اوکراین و کریمه اتفاق می افتاد؟

«پوتین» همچنین با انتقاد از مداخله غربی ها در مساله اوکراین گفت: غرب به پیچیده تر شدن این مساله در جهت توجیه حضور نیروهای ناتو دامن می زند. آنها نیازمند یک دشمن خارجی و یک مخالف هستند.

کد مطلب 3689182

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