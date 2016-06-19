۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

طرح بيمه صنعتگران روستايی اجرايی می شود

زاهدان-معاون صنايع دستی اداره كل ميراث فرهنگی سیستان وبلوچستان گفت:

بهروز عيسی زهی درگفت وگو باخبرنگار مهر گفت:  طرح بيمه صنعتگران روستايی پس از دو سال با پیگیری های صندوق بيمه روستايی امسال  اجرا می شود.

معاون صنايع دستی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری افزود: صنعتگران می توانند بر اساس اين طرح ساليانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار ریال تا چهار ميليون و۲۰۰ هزار ریال به صندوق بيمه واريز كنند و از تمام خدمات بيمه بهره مند شوند.

وی ادامه داد: تاكنون بيش از ۷۵۰ نفر تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته اند در حالی كه تعداد صنعتگران بيش از اين تعداد است.

عيسی زهی خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۶ صنعتگر در ۲۲ رشته صنايع دستی بومی در استان فعال هستند.

وی با اشاره به برنامه ها سال جاری ميراث فرهنگی افزود: ايجاد بازارچه صنايع دستی در استان، راه اندازی فروشكاه های صنايع دستی در شهرستان های زابل، سراوان ايرانشهر، زاهدان و بيمه صنعتكران از مهم ترين برنامه های اداره كل ميراث، فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری برای امسال است.

وی عنوان كرد: صنعتگران می توانند محصولات صنايع دستی خود را به اين نمايشگاه ها به صورت امانت تحويل دهند و در صورت فروش هزينه محصولات خود را تحويل بگيرند.

کد مطلب 3689185

