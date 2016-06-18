درخواست وقت برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه خواستار تخصیص وقت برای ارائه گزارش وضعیت محیط زیست کشور و نیازمندی های قانونی در این حوزه بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

محمد مجابی با اعلام این خبر، افزود: با توجه به مسائل و چالش های مهم محیط زیست کشور همچون پدیده گرد و غبار که در حال حاضر گستره وسیعی از کشور را در بر گرفته، همچنین افزایش آلودگی هوا در مراکز استان ها و کلان شهرهای کشور هم زمان با نیمه دوم هر سال ارائه این گزارش در صحن علنی بسیار حائز اهمیت است.

مجابی اشاره ای هم به لوایح زیست محیطی ارائه شده به مجلس نهم و عدم به نتیجه رسیدن آن ها داشت و اظهار کرد: از جمله این لوایح، لایحه هوای پاک است که ورود و همکاری مجلس دهم در بررسی و تصویب این لایحه به ویژه در مقطع زمانی کنونی می تواند اثرات قابل توجهی بر کنترل آلودگی هوا داشته باشد.

وی ضمن یادآوری موضوع در دستور کار مجلس دهم قرار گرفتن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: ارائه گزارش وضعیت محیط زیست کشور در صحن علنی مجلس می تواند تاثیر به سزایی در تصویب قانون برنامه ای مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته، این گزارش در آینده ای نزدیک در صحن علنی مجلس ارائه شود.