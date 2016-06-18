اعضا جدید هیات مدیره استقلال و پرسپولیس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان عصر روز شنبه با صدور احکامی «حسن زمانی» را به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه استقلال و «فرشید گل‌زاده» را به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

پیش از این سیدکامل تقوی نژاد، محمدرضا حسین زاده، منصور پورحیدری، مسعود معینی و شهاب جهانیان به عنوان اعضای هیات مدیره استقلال معرفی شده بودند.

همچنین جعفر اشرف کاشانی، محمد زادمهر، حمید گرشاسبی و علی اکبر طاهری به عنوان اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شده بودند.

عضو جدید هیات مدیره استقلال در شرایطی معرفی شده است که محمدرضا حسین زاده پس از انتشار خبر حضورش در هیات مدیره استقلال از حضور در این باشگاه انصراف داد. با این حال مشخص نیست وزارت ورزش کناره گیری او را پذیرفته است یا هنوز عضو هیات مدیره هست.