تكاليف پنج دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، معاون اول رييس جمهور طي ابلاغيه هايي جداگانه به پنج دستگاه اجرايي، تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه ها براي اجراي اين پروژه ها مشخص شده است را ابلاغ كرد.

در ابلاغيه هاي اسحاق جهانگيري در خصوص پروژه هاي مصوب كارگروه هاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي كه براي وزارتخانه دادگستري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، معاونت اجرايي رييس جمهور و صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است، پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با هر دستگاه اجرايي احصاء و دستگاه مربوطه موظف به اجراي اين پروژه ها به عنوان اولويت هاي اجرايي در سال ۹۵ شده است.

لازم به ذكر است پيش از اين نيز برخي از وظايف و تكاليف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي به اين سازمان ابلاغ شده بود كه ابلاغيه حاضر، بعنوان وظايف و تكاليفي جديد، به مسئوليت هاي اين دستگاه اجرايي در زمينه اقتصاد مقاومتي اضافه شده است.

در اين ابلاغيه ها برنكات و موارد ضروري كه لازم است در اجراي پروژه هاي مذكور از سوي دستگاه هاي اجرايي مدنظر قرار گيرد، در پنج بند به شرح ذيل تاكيد شده است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید ريیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

در بخش ديگر اين ابلاغيه ها آمده است:

- کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

- اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور كار«نشست سه جانبه ريیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.

همچنين معاون اول رييس جمهور در بخش پاياني اين ابلاغيه ها تاكيد كرده است:

« لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود. »