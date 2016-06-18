کشاورزی گلستان علمی نیست/ لزوم توسعه متوازن استان

به گزارش خبرنگار مهر، قره جه طیار عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: کشاورزی گلستان همچنان نیازمند بارندگی است و برنامه درست و مشخصی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: استان گلستان به بهانه کشاورزی بودن از توسعه صنعتی و گردشگری عقب مانده است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی توسعه متوازن استان گلستان را از اصلی ترین اولویت های استان دانست و ادامه داد: توسعه پایدار استان در توزیع متوازن اعتبارات و فرصت ها در همه استان محقق می شود نه تنها بخشی از آن.

وی اضافه کرد: مجمع نمایندگان استان برای توسعه متوازن گلستان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

به گفته قره جه طیار بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم و رفع رکود اقتصادی و رونق تولید از اولویت های دولت و مجلس دهم است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس دهم در تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در کنار دولت آماده است.

وی تصریح کرد: رشد نامتوازن استان ها و بالفعل در نیامدن توانمندی سایر استان ها تحقق اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه کرده است.

وی متذکر شد: نگاه به درون و به فعل در آوردن پتانسیل های بالقوه کشور به بالفعل در تولیدات ملی راهکار علمی اقتصاد مقاومتی است.