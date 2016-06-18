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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

بالگرد برای نجات نوزاد نورسیده در آمل به پرواز درآمد

بالگرد برای نجات نوزاد نورسیده در آمل به پرواز درآمد

آمل - بالگرد اورژانس مازندران برای یاری‌رسانی به نوزاد نورسیده و مادرش در جاده هراز به پرواز درآمد.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعدازظهر شنبه مادر بارداری که توسط آمبولانس در حال انتقال از درمانگاه بلده بود در داخل آمبولانس و در مسیر کوهستانی بلده به آمل نوزاد خود را به دنیا آورد.

وی اظهار داشت: با توجه به خونریزی مادر و نارس بودن نوزاد و فاصله زیاد تا بیمارستان درخواست بالگرد و مادر و نوزاد، در مسیر جاده هراز از آمبولانس تحویل گرفته و با مراقبت کامل به بیمارستان امام علی (ع) آمل انتقال داده شد.

وی افزود: مادر ۲۸ ساله اولین نوزاد دختر خود را یکماه زودتر به دنیا آورد.

کد مطلب 3689211

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