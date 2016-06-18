۲۱هزار هکتار ازشالیزارهای صومعه سرامستعد اجرای طرح تجهیز و نوسازی

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) و هفته جهاد کشاورزی، اظهار کرد: شهرستان صومعه سرا خوشبختانه در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی یکی از قطب های تولید در استان محسوب می شود.

وی با اشاره به توانمندی این شهرستان در بخش کشاورزی، افزود: تلاش شده تا برنامه ریزی متناسب با این توانمندی ها تدوین و اجرایی شود.

۲۱ هزار هکتار اراضی شالیزاری صومعه سرا مستعد اجرای طرح تجهیز و نوسازی

پادیاب به اجرای برنامه های زیرساختی در بخش کشاورزی با همکاری و پیگیری مسئولان شهرستان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از جمله این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه ۲۸ هزار هکتار زمین شالیزاری در شهرستان وجود دارد، گفت: ۲۱ هزار هکتار از این اراضی مستعد اجرای طرح تجهیز و نوسازی هستند.

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا به تجهیز و نوسازی ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار از این اراضی در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: امسال نیز تاکنون توانسته ایم یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری را تجهیز و نوسازی کنیم.

به گفته این مسئول طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری یکی از طرح های زیربنایی برای افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید طراحی شده است.

آموزش یکی از اولویت های جهاد کشاورزی برای توسعه و رشد

پادیاب با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی برای ترویج و ترغیب جوانان و کشاورزان به ارتقا و افزایش سطح تولید محصولات، استفاده از آموزش است، گفت: یکی از روش هایی که در این چند سال توسط کارشناسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان از آن بهره برده شده استفاده از آموزش(FFF) یا همان «مدرسه در مزرعه» است.

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا با اشاره به کارایی بالای اجرای این طرح نسبت به آموزش های گذشته، اظهار کرد: تلاش شده در این کلاس های آموزشی علاوه بر کارشناسان بخش کشاورزی از خود کشاورزان پیشرو شهرستان نیز استفاده شود.

وی یکی دیگر از اولویت های کاری جهاد کشاورزی را با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، تحقق «اقتصاد مقاومتی» عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سطح شهرستان برای اجرای این طرح همکاری و تعامل خوبی با بسیج سازندگی سپاه ناحیه وجود دارد.

پادیاب ادامه داد: در این زمینه تلاش شده تا با شناسایی استعدادها و علاقه جوانان به ایجاد مشاغل خانگی در بخش کشاورزی، مجوزهای لازم صادر و با پرداخت تسهیلات، شرایط ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی فراهم شود.

ترغیب کشاورزان به کشت تلفیقی

وی با بیان اینکه کاشت تلفیقی یکی دیگر از برنامه های این اداره در سطح شهرستان صومعه سرا است، افزود: شهرستان صومعه سرا دارای ۱۱ هزار هکتار صنوبر کاری بوده که براساس آمار هرساله یک هزار هکتار از این اراضی برداشت می شود.

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا تصریح کرد: برای اجرای کشت تلفیقی با آموزش های داده شده کشاورزان تا دو سال می توانند در زمینی که صنوبر کاشته شده محصول دیگری نیز کشت کنند.

وی در ادامه یادآورشد: یکی از محصولاتی که در این چند سال با استفاده از آموزش به صورت تلفیقی کاشته شده و شاهد رشد و محصول دهی خوبی هم بوده ایم کشت کدو بوده که در هر هکتار حدود ۱۵ تن محصول برای کشاورز به ارمغان می آورد.