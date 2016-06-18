بلژیک با پیروزی پرگل مقابل ایرلند مدعی صعود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال بلژیک و ایرلند ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه دیدار خود را در چارچوب رقابتهای گروه E یورو ۲۰۱۶ برگزار کردند که طی آن تیم پرستاره بلژیک با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

در نیمه نخست این بازی تلاش دو تیم برای گلزنی بی فایده بود و بلژیک با وجود موقعیت هایی که خلق کرد نتوانست دروازه حریف را باز کند تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند.

در نیمه دوم حملات بلژیک جواب داد و این تیم سه بار توسط روملو لوکاکو (۴۸ و ۷۰) و اکسل ویتسل (۶۱) به گل رسید تا برابر ایرلند بردی پرگل را ثبت کند.

بلژیک با این برد ۳ امتیازی شد و پس از ایتالیای ۶ امتیازی در رده دوم جدول گروه E ایستاد. سوئد و ایرلند هر کدام با یک امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار دارند.