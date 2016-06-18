بازگشت انصاری و جلسه منصوریان با مدیر برنامه مهاجم جدید استقلال

به گزارش خبرنگار مهر تمرین عصر امروز آبی پوشان در کمپ زنده یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از ۲۰۰ تماشاگر که بازیکنان مورد علاقه شان را تشویق می کردند آغاز شد.

* جابر انصاری هافبک تهاجمی تیم استقلال که زمزمه پیوستنش به گسترش فولاد تبریز شنیده می شد عصر امروز در کمپ زنده یاد حجازی حاضر شد و پس از دقایقی گفتگو با علیرضا منصوریان تمریناتش را آغاز کرد.

* سجاد شهباززاده و حسین حسینی غایبین تمرین امروز بودند.

* آرش افشین که گفته می شود ظرف یکی دو روز آینده با استقلال قراردادش را به ثبت خواهد رساند عصر امروز مدیر برنامه هایش در تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرد و پس از دقایقی گفتگو با سرمربی استقلال با چهره ای خندان کمپ را ترک کرد.

* منصور پورحیدری سرپرست آبی پوشان به دلیل گرفتاری شخصی در تمرین حضور نداشت. بنابر صلاحدید کادر فنی تمرین آبی پوشان فردا تعطیل خواهد بود و بازیکنان این تیم پس از یک روز استراحت از روز دوشنبه تمریناتشان را ادامه خواهند داد.

* به هنگام ورود بازیکنان به کمپ زنده یاد حجازی، آنها مورد تشویق هواداران قرار گرفته و هواداران با بازیکنان عکس سلفی انداختند.

* قبل از شروع تمرین، منصوریان در گوشه ای از زمین و دور از چشم عکاسان و خبرنگاران با بازیکنانش به مدت ۱۰ دقیقه صحبت کرد.

* پس از صحبت های سرمربی آبی پوشان، بازیکنان ابتدا بدنهای خود را گرم کرده سپس به کارهای کششی و سرعتی پرداخته و در بخش بعدی به بازی دست رشته پرداختند و در آیتم پایانی بازیکنان به کار با توپ پرداختند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه و از ساعت ۱۸ بعدازظهر در کمپ زنده یاد ناصر حجازی تمریناتش را جهت آمادگی برای شروع لیگ شانزدهم آغاز ادامه خواهد داد.