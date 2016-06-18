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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

مواردی که در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح شد؛

ارائه گزارشی از انتقال نفت و انتخاب سرمربی تیم فوتبال نوجوانان

ارائه گزارشی از انتقال نفت و انتخاب سرمربی تیم فوتبال نوجوانان

جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج برگزار شد.

به گزارش خبرگزار یمهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عصر روز شنبه با حضور کلیه اعضا برگزار و موارد زیر مطرح شد:

- اعضای هیات رئیسه فدراسیون شهادت مهدی طهماسبی-داور فوتبال کشور را که در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به فیض عظیم شهادت نائل آمد، به جامعه داوری، فوتبال کشور و خانواده وی تسلیت گفتند.

- مهدی تاج- رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از روند انتقال  باشگاه نفت و مخالفت سازمان لیگ برتر با این انتقال را به اعضای هیات رئیسه ارائه کرد.

- سید رضا افتخاری-رئیس کمیته فوتسال ضمن حضور در هیات رئیسه فدراسیون، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های این کمیته برای سال آتی را ارائه کرد.

- رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از آخرین وضعیت و برنامه های تیم های ملی فدراسیون طی ماه های آتی را ارائه کرد.

- فریدون معینی-سرپرست کمیته جوانان ضمن حضور در هیات رئیسه فدراسیون گزارشی از فعالیتهای کمیته جوانان، برنامه های این کمیته و همچنین روند انتخاب سرمربی تیم ملی نوجوانان را ارائه و مقرر شد تا در اسرع وقت سرمربی تیم ملی نوجوانان به هیات رئیسه فدراسیون ارائه شود.

کد مطلب 3689225
رضا خسروي

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