ارائه گزارشی از انتقال نفت و انتخاب سرمربی تیم فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرگزار یمهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عصر روز شنبه با حضور کلیه اعضا برگزار و موارد زیر مطرح شد:

- اعضای هیات رئیسه فدراسیون شهادت مهدی طهماسبی-داور فوتبال کشور را که در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به فیض عظیم شهادت نائل آمد، به جامعه داوری، فوتبال کشور و خانواده وی تسلیت گفتند.

- مهدی تاج- رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از روند انتقال باشگاه نفت و مخالفت سازمان لیگ برتر با این انتقال را به اعضای هیات رئیسه ارائه کرد.

- سید رضا افتخاری-رئیس کمیته فوتسال ضمن حضور در هیات رئیسه فدراسیون، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های این کمیته برای سال آتی را ارائه کرد.

- رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از آخرین وضعیت و برنامه های تیم های ملی فدراسیون طی ماه های آتی را ارائه کرد.

- فریدون معینی-سرپرست کمیته جوانان ضمن حضور در هیات رئیسه فدراسیون گزارشی از فعالیتهای کمیته جوانان، برنامه های این کمیته و همچنین روند انتخاب سرمربی تیم ملی نوجوانان را ارائه و مقرر شد تا در اسرع وقت سرمربی تیم ملی نوجوانان به هیات رئیسه فدراسیون ارائه شود.