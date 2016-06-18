فوتسال ایران سال سختی را پیش رو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان گفت: سال گذشته سه رویداد بسیا رمناسب در فوتسال قم خورد. کسب قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان برای اولین بار در آسیا، کسب عنوان قهرمانی تیم ملی فوتسال اقایان در مسابقات آسیایی ازبکستان و کسب قهرمانی تیم تاسیسات دریایی در بازیهای جام باشگاههای آسیا از بهترین نتایجی بود که فوتسال به دست آورد.

وی در ادامه بیان کرد: اکنون در جهان عنوان ششم و در آسیا عنوان نخست را به خود اختصاص داده ایم و قصدمان این است که در بین چهار تیم برتر جهان قرار بگیریم. بر همین اساس امسال سال بسیار سختی را پیش رو داریم چرا که علاوه بر حفظ جایگاه قبلی خود باید به هدفمان نیز نزدیک تر شویم. حضور در رقابتهای جام جهانی و قهرمانی آسیا برای ما بسیار حائز اهمیت است و باید تمام تلاش خود را برای موفقیت بکار گیریم. در واقع حفظ و ارتقا جایگاهمان در فوتسال اولویت اصلی فدراسیون است.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال افزود: سال آینده دو رویداد مهم در بخش فوتسال پیش رو داریم. حضور تیم ملی فوتسال بانوان و آقایان در رقابتهای المپیک داخل سالن ترکمنستان و مسابقات زیر 22 سال آسیا. بر همین اساس باید برنامه ریزی خود را به گونه ای پیش ببریم که علاوه بر موفقیت، شاهد توسعه و روند رو به رشد این رشته در ایران و جهان باشیم.

وی در پایان گفت: اقدام مفید و ارزنده ای که کمیته فوتسال طی سال گذشته داشت این بود که ساختمانی مجزا گرفت و مستقل شد، هیات رئیسه ای مستقل دارد و باید برنامه ریزی های خود را برای توسعه فوتبال ارائه کنند.