گرشاسبی جانشین بهرام افشارزاده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر گودرزی برای گرشاسبی آمده است: « با توجه به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان « مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی » منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از اخلاص و تلاش با همکاری معاونین، مشاورین و سایر مدیران این وزارت و ایجاد ارتباط مستمر با همکاران ستاد و استان ها در راستای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

بدیهی است معاونین و سایر حوزه های مرتبط، هماهنگی لازم را در به ثمر رساندن اهداف متعالی وزارت متبوع به عمل خواهند آورد.»

پیش از این بهرام افشارزاده سرپرست فعلی باشگاه استقلال این مسئولیت را برعهده داشت که حالا می تواند توانش را به طور کامل برای استقلال بگذارد. البته وی برای ریاست فدراسیون ژیمناستیک هم ثبت نام کرده است.