  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

گرشاسبی جانشین بهرام افشارزاده شد

گرشاسبی جانشین بهرام افشارزاده شد

حمید رضا گرشاسبی با حکم دکتر محمود گودرزی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر گودرزی برای گرشاسبی آمده است: « با توجه به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان « مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی » منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از اخلاص و تلاش با همکاری معاونین، مشاورین و سایر مدیران این وزارت و ایجاد ارتباط مستمر با همکاران ستاد و استان ها در راستای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

بدیهی است معاونین و سایر حوزه های مرتبط، هماهنگی لازم را در به ثمر رساندن اهداف متعالی وزارت متبوع به عمل خواهند آورد.»

پیش از این بهرام افشارزاده سرپرست فعلی باشگاه استقلال این مسئولیت را برعهده داشت که حالا می تواند توانش را به طور کامل برای استقلال بگذارد. البته وی برای ریاست فدراسیون ژیمناستیک هم ثبت نام کرده است.

کد مطلب 3689230
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها