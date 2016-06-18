تیم ملی بسکتبال فینالیست تورنمنت اطلس اسپورت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی دومین دوره تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت امروز شنبه در سوشو برگزار شد.

در یکی از دیدارهای این مرحله، ملی پوشان بسکتبال کشورمان به مصاف چین میزبان مسابقات رفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه ۸۰ بر ۶۹ شکست دهند.

آنها در کوارترهای اول، دوم و چهارم این دیدار با نتایج ۱۹ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۱۳ به برتری دست یافتند و کوارتر سوم را هم با تساوی ۱۷ بر ۱۷ به پایان رساندند.

این برتری در حالی از آن ملی پوشان بسکتبال ایران شد که پیش از دیدار آنها مقابل چین، تیم لیتوانی در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی تورنمنت اطلس اسپورت موفق به شکست نیوزلند شده بود.

به این ترتیب فردا یکشنبه و در مرحله نهایی دومین دوره تورنمنت بین المللی بسکتبال اطلس اسپورت تیم ایران مقابل لیتوانی به میدان می رود.

این دیدار در حالی برگزار خواهد شد که دو تیم در مرحله مقدماتی این رقابت ها نیز مقابل هم قرار گرفته اند که طی آن ملی پوشان کشورمان صاحب برتری شدند.

تیم ملی بسکتبال ایران که برای مسابقات گزینشی المپیک آماده می شود سال گذشته در اولین دوره تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.