۲۳۳ طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد شاهرود اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد شاهرود، سید حسین بدیعی اظهار داشت: راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و انجام فعالیت‌های تولیدمحور از مهم‌ترین برنامه‌های این مرکز دانشگاهی در سال‌جاری است.

وی از دانشگاه آزاد شاهرود به‌ عنوان بزرگترین مرکز دانشگاهی استان سمنان نام برد و افزود: این دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، علمی، پژوهشی و غیره از ظرفیت‌های بسیار زیادی برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود از برنامه این دانشگاه برای افزایش فعالیت‌های پژوهشی خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد شاهرود در همین راستا با میانگین جذب ۷۰ درصد بودجه پژوهشی در سطح استان سمنان پیشتاز است.

وی از انجام ۸۷ طرح برون‌دانشگاهی در این دانشگاه خبر داد و افزود: دانشگاه آزاد شاهرود به عنوان یک مرکز دانشگاهی معتبر و توانمند در منطقه شناخته می‌شود و از این رو توانسته به‌طور متوسط سالانه ۱۵ طرح برون‌دانشگاهی را اجرایی کند.

بدیعی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد شاهرود در حال حاضر دارای ۲۳۳ طرح پژوهشی است، خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز شاخص پژوهشی برای گروه‌های مختلف از محوری‌ترین برنامه‌های این دانشگاه است که هم‌اکنون نیز در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود از امضای ۱۷ تفاهم‌نامه فی‌مابین این دانشگاه با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی خبر داد و اضافه کرد: وجود ۱۵ آزمایشگاه و کارگاه کاربردی مجهز ظرفیت‌هایی خوبی در این دانشگاه برای انعقاد قراردادهای مختلف با مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی بوجود آورده است.

وی به تمجید از ظرفیت علمی اساتید و هیئت علمی این دانشگاه پرداخت و گفت: اساتید و هیئت علمی این دانشگاه تاکنون علاوه بر ارائه بیش از دو هزار مقاله علمی به همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی بیش از ۶۵۰ مقاله آی اسی نیز به چاپ رسانده‌اند.