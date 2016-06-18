رزمایش نظامی ناتو «جنگ طلبانه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «فرانک والتر اشتان مایر» وزیر خارجه آلمان که کشورش از اعضای مهم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) است رزمایش های این سازمان در شرق اروپا را جنگ طلبانه توصیف کرده و گفت این رزمایش ها می تواند تنش ها با روسیه را تشدید کند.

وی هشدار داد که رزمایش های گسترده و تقویت حضور نظامی در شرق اروپا می تواند به جای بهبود وضعیت امنیتی اروپا آن را بدتر کند.

اشتان مایر گفت: آنچه که ما باید الان انجام دهیم این است که شعله ای وضعیت کنونی را شعله ورتر نکنیم. هر کسی که فکر می کند رژه نمادین چند تانک در شرق اروپا می تواند وضعیت را بهتر کند در اشتباه است.

وی در ادامه در گفتگو با مجله بیلد گفت: ما باید به اندازه کافی عاقل باشیم تا برای تجدید مقابله قدیمی و کهنه بهانه تراشی نکنیم.

ناتو در روزهای اخیر با مشارکت ۳۰ هزار نیرو یکی از بزرگترین رزمایش های خود در شرق اروپا در مرزهای روسیه را برگزار کرده است اقدامی که با انتقاد روسیه مواجه شده است بطوریکه روسیه اعلام داشته پاسخ های لازم را به اقدامات ناتو در مرزهای شرقی اش خواهد داد.