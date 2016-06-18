برادری و دوستی ایران و پاکستان، پیوسته در حال تقویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روحانی در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان که بعد از یک عمل جراحی دوره نقاهت خود را طی می کند، برای وی آرزوی سلامتی کرد.

روحانی در این تماس تلفنی که عصر شنبه انجام شد، گفت: از اینکه عمل جراحی موفقیت آمیزی داشتید و دوره نقاهت را سپری می کنید، بسیار خرسندیم.

وی پاکستان را کشور همسایه ، دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: روابط تهران – اسلام آباد در سایه حکمت و خردورزی شما تعمیق و استحکام یافته است. دو ملت ایران و پاکستان در کنار یکدیگر دارای منافع مشترک در منطقه هستند و این برادری و دوستی، پیوسته در حال تقویت است.

نخست وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از این تماس، اظهارداشت: اطمینان می دهم که پاکستان در کنار ایران ایستاده است و ما آماده همکاری های گسترده هستیم.

محمد نواز شریف با بیان بهترین آرزوها برای دولت و ملت ایران، گفت : ایران را خانه دوم خود می دانم و اسلام آباد آماده همکاری با تهران در همه زمینه های مورد علاقه است.