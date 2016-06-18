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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۲۹

بیمارستان فلوجه به صورت کامل آزاد شد

بیمارستان فلوجه به صورت کامل آزاد شد

نیروهای ارتش عراق در ادامه پیشروی های خود موفق شدند بیمارستان فلوجه را به صورت کامل آزاد کنند و تروریست ها را از این مکان بیرون کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، نیروهای عراقی موفق شدند بیمارستان شهر فلوجه را به صورت کامل از تصرف تروریست های داعش خارج و آن را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش نیروهای عراقی علاوه بر بیمارستان فلوجه، منطقه المدنیین و اغلب منطقه الضباط را از لوث حضور تکفیری ها پاکسازی کردند.

در همین راستا دستگاه مبارزه با تروریسم عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که گروه تروریستی داعش در جریان فرار از فلوجه، اقدام به سوزاندن بسیاری از اجزاء بیمارستان فلوجه کرد.

شایان ذکر است حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق با تسلط بر مرکز شهر فلوجه، کنترل این شهر را در اختیار گرفتند.

کد مطلب 3689242

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