شکایت مردم از بی عدالتی دستگاه اداری/ساختار اداری اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بعداز ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به لزوم اصلاح قوانین ساختاری نظام اداری، بیان داشت: بسیاری از مردم امروزه نارضایتی خود را از انتشار تصویر فیش حقوقی برخی مدیران به انحاء مختلف نشان می دهند که امیدواریم مسئولان به این مهم رسیدگی کنند.

وی افزود: متاسفانه امروز مردم از عدالت در سیستم اداری ناراضی هستند و دولت باید با تدبیر خود این موضوع را رفع سازد چرا که اعتماد مردم، مهمترین سرمایه نظام است.

آمایش سرزمینی اهمیت ویژه ای دارد

عضو خانه ملت با اشاره به آغاز طرح آمایش سرزمینی در استان سمنان، گفت: آمایش سرزمینی اهمیت فراوانی دارد چرا که از این پس اعتبارات بر اساس ظرفیت های موجود توزیع می شوند و اگر به آن اهمیت ندهیم ممکن است در بخش هایی تلاش ها و ظرفیت های موجود در هر بخش دیده نشود.

همتی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی، می تواند گامی اساسی در رونق اقتصادی باشد و تدوین و اجرای طرح آمایش سرزمینی می تواند زمینه رفاه اجتماعی را فراهم کند، افزود: تخصص باید در کارهای مهم زیربنایی و عمرانی در اولویت قرار گیرد چرا که نیروی متخصص امروزه می تواند برای توسعه پایدار در بخش های مختلف برنامه عملی ارائه دهد.

وی ادامه داد: آمایش سرزمینی اهداف روشنی دارد و امیدواریم استانداری سمنان برای اجرای آن از نیروهای متخصص بومی بهره گیری کند.