به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار اشت: با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل»، همه ما باید در راستای تحقق این شعار مهم تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی و در راستای حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی سازمان تامین اجتماعی، مصوبه دولت در خصوص «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» را در قالب بخشودگی جرایم کارفرمایان به اجرا در می آورد.

خسروانی ادامه داد: کارگاه‌های مشمول این طرح را واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت دارند، تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: تشخیص شمول فعالیت تولیدی صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از مراجع ذیبرط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت معاونت فنی و درآمد سازمان خواهد بود.

وی افزود: از دلایل ابرازی این طرح می‌توان به ارائه مدرک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن اشاره کرد.

خسروانی گفت: آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده باشد، از دیگر دلایل ابرازی این طرح است.

وی با بیان اینکه یکی از آیتم های مهم اجرای این طرح، خوش حسابی کارفرما است خاطرنشان کرد: کارفرما باید ظرف ۱۸ ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی، صورت مزد و یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه ارسال و پرداخت کرده باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیست‌های واقعی و تعهد ارایه دفاتر قانونی در خصوص کارگاه‌های واجد دفاتر به سازمان است.

وی بیان کرد: نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه‌های مشمول صرفا به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره سازمان مذکور است.

خسروانی ادامه داد: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول در صورتی‌که دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این آیین نامه مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در خصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطع شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند.

وی افزود: کارگاه‌هایی که پس از صدور بخشنامه این طرح دچار مصادیق وقوق دلایل ابرازی شوند مکلفند ظرف مهلت سه ماهه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارایه مدرک و مستندات به شعبه اقدام کنند و بخشودگی جرایم در این حالت صرفا به بازه زمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می‌یابد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر در ارتباط با نحوه احتساب بخشودگی جرایم کارگاه‌های مشمول وفق ماده دو قانون دریافت جرایم نقدی بیان کرد: کارگاه در صورت پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۳۰ و ۳۶ ماه به ترتیب میزان بخشودگی جرایم آنها ۱۰۰، ۸۵، ۷۵، ۶۰ و ۵۰ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه دو کمیته ستادی و استانی برای بررسی دلایل و تایید خوش حسابی کارفرما تعیین شده است، افزود: اداره کل استان در صورتی‌که میزان کل بدهی کارگاه تا پنج میلیارد ریال باشد در کارگروه استانی نظر نهایی خود را اعلام می کند.

خسروانی خاطرنشان کرد: چنانچه میزان کل بدهی بیش از پنج میلیارد ریال باشد، اداره کل استان مدارک و مستندات را به کمیته ستادی در مرکز به منظور اعلام نظر، ارسال می‌کند.

وی اضافه کرد: کارفرمایان مشمول همچنین می توانند از مقررات بخشنامه سال جاری برای تسهیلات خرید دین نیز به صورت همزمان منتفع شوند.کارگاه های ورشکسته، در حال تصفیه، اعلام انحلال شده و فاقد فعالیت، مشمول این بخشنامه نیستند.