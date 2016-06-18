نتایج نهایی ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، همزمان با برگزاری ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس(شهید تندگویان) که اردیبهشت ماه گذشته در بوشهر برگزار شد، رویداد ارزیابی با حضور هیئت داوران بنیاد ملی نخبگان انجام شد.

مسئول امور اختراعات بنیاد نخبگان استان بوشهر در این خصوص گفت: امسال از میان ۱۸۱ طرحی که به دبیرخانه جشنواره ارسال شد ۴۱ طرح دارای ثبت اختراع بود که پس از داوری در مرحله اول ۳۰ اختراع مجوز ورود به ارزیابی بنیاد نخبگان را دریافت کردند و از این تعداد ۲۰ مخترع در مرحله نهایی داوری حضور یافتند و آثار آنها توسط ۱۰ داور استانی و کشوری داوری شد.

عبدالرحمان فرزام ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته توسط هیئت داوران در مجموع شش نفر از مخترعین موفق به کسب امتیاز لازم شدند و به عنوان نخبه سطح ۳ تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار گرفتند.

مسئول امور اختراعات بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: به برگزیدگان این جشنواره علاوه بر جایزه‌ نقدی، تسهیلات توانمندسازی نیز اعطا می شود که بصورت مشترک با پارک علم و فناوری محل سکونت مخترعین اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس که به عنوان یک رویداد نخبگانی تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان و وزارت نفت جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه برگزار شد، از نوآوری های برتر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی تقدیر به عمل آمد.

علی زارعی، سعید هوشمند موید و علیرضا عراقی از مخترعین بوشهری هستند که در این رویداد موفق به کسب سطح سه اختراعات بنیاد ملی نخبگان شدند.

نتایج نهایی ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس (شهید تندگویان) به صورت زیر است.