برداشت غیرمجاز در راس جرائم اینترنتی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‎الله رجبلی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: طی دو سال گذشته هتک حرمت و نشر اکاذیب رتبه نخست جرائم استان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه سن جرائم فضای مجازی در استان رو به کاهش است، افزود: کاهبرداری اینترنتی و مزاحمت و اخاذی و همچنین توهین به مقدسات از دیگر جرائم فضای مجازی در کشور و استان است.

رجبلی به عوامل جرائم سایبری اشاره و تصریح کرد: سطح آگاهی مردم واقعا در این زمینه فصای مجازی پایین است و اشکالات ساختار فنی، سهولت ارتکاب جرم، توسعه رسانه‎های دیجیتال کارور محور، مشکلات اخلاقی برخی از کاربران سبب شده تا قربانیان فضای مجازی روزبه‌روز افزایش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری از طریق پیامک شگرد اخیر عده‎ای از سودجویان در خصوص یارانه‎ها بوده است، خاطرنشان کرد: تهدید و اخاذی مالی اینترنتی به‌خصوص از بانوان روند رو به رشد داشته است.

رئیس پلیس فتا استان گلستان خاطرنشان کرد: جرائم علیه مقدسات اسلامی، عفت و اخلاق عمومی و تکثیر غیرمجاز نرم‎افزار از دیگر مواردی است که در فضای مجازی رخ می‎دهد.

رجبلی با بیان اینکه شبکه‎های اجتماعی به ویژه موبایلی در جامعه طرفداران زیادی پیدا کرده است، اضافه کرد: بسیاری از کاربران ایرانی تصور می‎کنند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام شبکه خصوصی و امن هستند و بیشترین اطلاعات خود را از طریق همین شبکه‎ها تبادل می‎کنند در حالی که رویکرد شبکه‎های اجتماعی تغییر فرهنگ جوامع است.

رئیس پلیس فتا استان گلستان خطاب به مدیران دستگاه‎های اجرایی گفت: باید نسبت به گوشی‎های هوشمند که عضویت در شبکه‎های اجتماعی را فراهم می‎کند حساس بود.

رجبلی با بیان اینکه تغییر فرهنگ برنامه ریزی اصلی فضای مجازی است، متذکر شد: کلیه کاربران باید از بردن این تجهیزات به اتاق‎ها و مکان‎های خصوصی جدا خودداری کنند و سواد دیجیتالی خود را افزایش دهند چراکه با گوشی های هوشمند به راحتی عمل تصویربرداری و ضبط صدا انجام می‎شود.