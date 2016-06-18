برداشت غیرمجاز در راس جرائم اینترنتی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله رجبلی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: طی دو سال گذشته هتک حرمت و نشر اکاذیب رتبه نخست جرائم استان را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه سن جرائم فضای مجازی در استان رو به کاهش است، افزود: کاهبرداری اینترنتی و مزاحمت و اخاذی و همچنین توهین به مقدسات از دیگر جرائم فضای مجازی در کشور و استان است.
رجبلی به عوامل جرائم سایبری اشاره و تصریح کرد: سطح آگاهی مردم واقعا در این زمینه فصای مجازی پایین است و اشکالات ساختار فنی، سهولت ارتکاب جرم، توسعه رسانههای دیجیتال کارور محور، مشکلات اخلاقی برخی از کاربران سبب شده تا قربانیان فضای مجازی روزبهروز افزایش پیدا کنند.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری از طریق پیامک شگرد اخیر عدهای از سودجویان در خصوص یارانهها بوده است، خاطرنشان کرد: تهدید و اخاذی مالی اینترنتی بهخصوص از بانوان روند رو به رشد داشته است.
رئیس پلیس فتا استان گلستان خاطرنشان کرد: جرائم علیه مقدسات اسلامی، عفت و اخلاق عمومی و تکثیر غیرمجاز نرمافزار از دیگر مواردی است که در فضای مجازی رخ میدهد.
رجبلی با بیان اینکه شبکههای اجتماعی به ویژه موبایلی در جامعه طرفداران زیادی پیدا کرده است، اضافه کرد: بسیاری از کاربران ایرانی تصور میکنند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام شبکه خصوصی و امن هستند و بیشترین اطلاعات خود را از طریق همین شبکهها تبادل میکنند در حالی که رویکرد شبکههای اجتماعی تغییر فرهنگ جوامع است.
رئیس پلیس فتا استان گلستان خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: باید نسبت به گوشیهای هوشمند که عضویت در شبکههای اجتماعی را فراهم میکند حساس بود.
رجبلی با بیان اینکه تغییر فرهنگ برنامه ریزی اصلی فضای مجازی است، متذکر شد: کلیه کاربران باید از بردن این تجهیزات به اتاقها و مکانهای خصوصی جدا خودداری کنند و سواد دیجیتالی خود را افزایش دهند چراکه با گوشی های هوشمند به راحتی عمل تصویربرداری و ضبط صدا انجام میشود.
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