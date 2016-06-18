حماس برقراری آتش بس ۱۰ ساله با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با صدور بیانیه ای اخبار منتشر شده مبنی بر توافق این جنبش با رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است: اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه ها مبنی بر وجود پیشنهاد برقراری آتش بس ۱۰ ساله با رژیم صهیونیستی در برابر اخذ امتیازات اقتصادی برای نوار غزه را تکذیب می کنیم.

در ادامه این بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین این اخبار را فاقد صحت دانسته است.

پیش از این یکی از پایگاه های فلسطینی اعلام کرده بود که کابینه رژیم صهیونیستی از طریق برخی میانجی ها پیشنهاد جدیدی را به جنبش حماس مبنی بر برقراری آتش بسی طولانی مدت در نوار غزه ارائه داده بود.

شایان ذکر است این پایگاه رسانه ای پیش از این بیان کرده بود که چند روز پیش از آغاز ماه ژوئن، رهبران حماس این نامه را در قطر دریافت کرده بودند و در آن سخن از آتش بس ۱۰ ساله در ازاء دریافت امتیازات اقتصادی گسترده برای نوار غزه مطرح شده بود.